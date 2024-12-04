Если вы в поисках вариантов, что нового посмотреть на Netflix, обратите внимание на обновленный рейтинг популярных сериалов. Это те проекты, которые украинцы смотрели чаще всего за прошедшую неделю, пишет 24 Канал.

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"Императрица" 2 сезон

События сериала происходят в Австрии в начале 19 века. Молодая и упрямая Елизавета влюбляется в императора Франца Иосифа. Их отношения и брак развиваются на фоне политических интриг и борьбы за власть при венском дворе.

Второй сезон сериала наполнен новыми проблемами вокруг двора Габсбургов. Пока император пытается справиться с врагами, Елизавета осмысливает, в чем ее задача как императрицы.

"Императрица" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн

Именно во втором сезоне есть упоминание об Украине – в одной из серий можно услышать украинскую народную песню "Солнце низенько". Это происходит, когда к императрице съезжаются делегации со всей империи, а среди них и хор из Буковины.

"Безумие"

Бывший политический консультант Манси хочет написать большой роман, а потому едет искать вдохновения в лес Поконо. Там он становится свидетелем убийства печально известного шовиниста. Манси становится главным подозреваемым, а потому убегает, чтобы защитить свое имя.

"Безумие": смотрите трейлер онлайн

"Тайный информатор" 1 сезон

В центре сюжета – Чарльз, который после выхода на пенсию забыл, что такое наслаждаться жизнью. Он находит новую цель, когда находит объявление частного детектива.

Чарльз начинает работать под прикрытием в доме престарелых, чтобы разгадать тайну украденной семейной реликвии. Мужчина не только раскрывает дело, но и находит новых друзей.

"Тайный информатор": смотрите трейлер онлайн

Также в списке самых популярных сериалов:

"Успеть до 30" 2 сезон;

"Императрица" 1 сезон;

"Аркейн" 2 сезон;

"Убивайте осознанно" 1 сезон;

"Любовь и одержимость" 1 сезон;

"Мертвое дело: Кто убил Джонбене Рэмси" 1 сезон;

"Успеть до 30" 1 сезон.

Эти сериалы – отличный способ забыть о буднях и окунуться в другой мир. Независимо от того, какой жанр вы любите больше, на Netflix найдется вариант для каждого.