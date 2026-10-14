К счастью, 2026 год подарил несколько сериалов, которые не требуют железных нервов и диплома психолога. 24 Канал собрал пять атмосферных новинок,, которые помогут расслабиться, посмеяться и хотя бы ненадолго забыть о повседневных заботах.

"Вне кампуса"

Год: 2026

Жанр: романтическая комедия, мелодрама

IMDb: 7,8

Ханна Уэллс – студентка, которая занимается музыкой и совершенно не интересуется хоккеем. Гаррет Грэм – университетская спортивная звезда, привыкшая к женскому вниманию. Казалось бы, что может быть общего между этими двумя? Правильно, почти ничего. Но случайная договоренность постепенно перерастает в романтическую историю.

Что говорят критики: обозревательница The Guardian Люси Манган назвала сериал очаровательной романтической чепухой, которую невозможно не полюбить. Критики также отмечают химию между главными героями, хотя некоторые сюжетные линии кажутся перегруженными.



"Вне кампуса": смотреть трейлер

"Петух"

Год: 2026

Жанр: комедия, драма

IMDb: 7,6

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Стив Карелл возвращается к комедийному жанру, и на этот раз ему даже не нужно управлять офисом.

Его герой Грег Руссо – успешный писатель, который приезжает в университет, где преподает его взрослая дочь. Она переживает сложный период в браке, а заботливый отец решает помочь. Правда, его вмешательство только усугубляет хаос.

Что говорят критики: The Guardian высоко оценил игру Стива Карелла и назвал сериал остроумной и трогательной историей. В то же время Variety раскритиковал некоторые устаревшие шутки и предсказуемые сюжетные ходы.

"Петух": смотреть трейлер

"Другая сестра Беннет"

Год: 2026

Жанр: романтическая драма, исторический

IMDb: 8,3

Если вы думали, что вселенная Джейн Остин уже исчерпала все возможные романтические истории, то у нас есть новости.

В центре сюжета – Мэри Беннет, одна из сестер знаменитой Элизабет из "Гордости и предубеждения". В отличие от своих ярких родственниц, Мэри застенчива, обожает книги и совершенно не умеет производить впечатление на мужчин.

Что говорят критики: The Guardian похвалил нежную игру Эллы Брукколери, хотя и заметил, что сериал порой слишком увлекается шутками о замужестве. В свою очередь, критики Collider назвали его прекрасным примером того, как нужно создавать современные романтические истории в исторических декорациях.

"Другая сестра Беннет": смотреть трейлер

"Клиника"

Год: 2026, перезапуск

Жанр: комедия, медицинская драма

IMDb: 8,2

Возвращение легендарной "Клиники" доказывает, что некоторые вещи не меняются. Например, дружба Джей Ди и Терка, их глупые шутки и талант попадать в абсурдные ситуации.

После многолетнего перерыва знакомые врачи снова работают вместе. Медицина стала более современной, молодые интерны – другими, а вот проблемы остались примерно такими же.

Что говорят критики: Обозреватели The Guardian положительно оценили возвращение знакомых персонажей. А издание Consequence отметило, что перезапуск воспринимается как естественное продолжение оригинального сериала, а не как попытка заработать на ностальгии.

"Клиника": смотреть трейлер

"Падение и взлет Реджи Динкинса"

Год: 2026

Жанр: комедия, псевдодокументальный сериал

IMDb: 6,9

Когда-то Реджи Динкинс был успешным футболистом, но скандал разрушил его карьеру. Теперь он решает вернуть себе доброе имя с помощью документального фильма.

Для этого Реджи нанимает режиссера Артура Тобина, которого играет Дэниел Рэдклифф. И если вам кажется, что Гарри Поттер в компании скандального спортсмена – это уже достаточная причина посмотреть сериал, то вы не ошибаетесь.

Что говорят критики: издание Time сравнило сериал с культовой комедией "Студия 30", а IndieWire похвалило неожиданные шутки и актерский ансамбль. На Rotten Tomatoes первый сезон получил 97% положительных отзывов критиков.

"Падение и взлет Реджи Динкинса": смотреть трейлер

А если легкие комедии и романтические истории уже надоели, у нас для вас есть еще и " подборку увлекательных детективных сериалов ". Здесь вас ждут запутанные преступления, неожиданные повороты сюжета и финалы, которые заставят хорошенько поломать голову.