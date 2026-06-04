24 Канал составил подборку старых культовых сериалов. Если вы не видели какой-то из них – советуем это сделать.

Тоже интересно 3 шикарные сериалы, которые вы могли пропустить

Старые сериалы, на которых выросли миллионы

"Друзья"

Количество сезонов : 10

: 10 Количество серий : 236

: 236 Рейтинг IMDb: 8.8/10

В сериале рассказывается о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке: Рэйчел Грин, Моники Геллер, Чендлера Бинга, Джои Триббиани, Роса Геллера и Фиби Буффе.

С главными героями постоянно происходят забавные ситуации, также они проходят различные испытания и любят проводить время в кафе Central Perk.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

"Друзья" / Кадр из сериала

"Зачарованные"

Количество сезонов : 8

: 8 Количество серий : 178

: 178 Рейтинг IMDb: 7.2/10

События разворачиваются в Сан-Франциско. Пайпер и Прю Галливелл живут в доме своей покойной бабушки, и вдруг к ним приезжает младшая сестра Фиби. На чердаке она находит Книгу Тьмы. Когда девушка произносит заклинание, сестры становятся ведьмами и приобретают Силу Трех.

"Зачарованные" / Кадр из сериала

"Сабрина – маленькая ведьма"

Количество сезонов : 7

: 7 Количество серий : 163

: 163 Рейтинг IMDb: 6.7/10

В центре сюжета – Сабрина Спеллман, которая в свой день рождения узнает, что является ведьмой, как и ее тети Гильда и Зельда. Они учат племянницу пользоваться магией, однако из-за нехватки знаний с девушкой постоянно происходят забавные ситуации.

"Сабрина – маленькая ведьма" / Кадр из сериала

"Доктор Хаус"

Количество сезонов : 8

: 8 Количество серий : 177

: 177 Рейтинг IMDb: 8.7/10

Сюжет разворачивается вокруг гениального, но циничного начальника отдела диагностики Хью Лори. К нему приходят с самыми сложными медицинскими случаями, которые не под силу другим врачам.

Хью использует нетрадиционные методы диагностики, из-за чего ссорится с коллегами и руководством. Мужчина имеет невыносимый характер и зависимость от обезболивающих, однако спасает жизни многих людей.

"Доктор Хаус" / Кадр из сериала

"Секс в большом городе"

Количество сезонов : 6

: 6 Количество серий : 94

: 94 Рейтинг IMDb: 7.4/10

Кэрри Брэдшоу, Саманта Джонс, Шарлотта Йорк и Миранда Хоббс – четыре подруги, которые живут в Нью-Йорке. Женщины имеют разные характеры и взгляды, однако довольно насыщенную личную жизнь. В сериале рассказывается о романтических приключениях героинь, проблемах, которые они проходят, их дружбе и тому подобное. "Секс в большом городе" / Кадр из сериала

Если вы ищете сериалы с летним вайбом – сохраняйте нашу недавнюю подборку.