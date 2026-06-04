24 Канал составил подборку старых культовых сериалов. Если вы не видели какой-то из них – советуем это сделать.
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Старые сериалы, на которых выросли миллионы
"Друзья"
- Количество сезонов: 10
- Количество серий: 236
- Рейтинг IMDb: 8.8/10
В сериале рассказывается о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке: Рэйчел Грин, Моники Геллер, Чендлера Бинга, Джои Триббиани, Роса Геллера и Фиби Буффе.
С главными героями постоянно происходят забавные ситуации, также они проходят различные испытания и любят проводить время в кафе Central Perk.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
"Друзья" / Кадр из сериала
"Зачарованные"
- Количество сезонов: 8
- Количество серий: 178
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
События разворачиваются в Сан-Франциско. Пайпер и Прю Галливелл живут в доме своей покойной бабушки, и вдруг к ним приезжает младшая сестра Фиби. На чердаке она находит Книгу Тьмы. Когда девушка произносит заклинание, сестры становятся ведьмами и приобретают Силу Трех.
"Зачарованные" / Кадр из сериала
"Сабрина – маленькая ведьма"
- Количество сезонов: 7
- Количество серий: 163
- Рейтинг IMDb: 6.7/10
В центре сюжета – Сабрина Спеллман, которая в свой день рождения узнает, что является ведьмой, как и ее тети Гильда и Зельда. Они учат племянницу пользоваться магией, однако из-за нехватки знаний с девушкой постоянно происходят забавные ситуации.
"Сабрина – маленькая ведьма" / Кадр из сериала
"Доктор Хаус"
- Количество сезонов: 8
- Количество серий: 177
- Рейтинг IMDb: 8.7/10
Сюжет разворачивается вокруг гениального, но циничного начальника отдела диагностики Хью Лори. К нему приходят с самыми сложными медицинскими случаями, которые не под силу другим врачам.
Хью использует нетрадиционные методы диагностики, из-за чего ссорится с коллегами и руководством. Мужчина имеет невыносимый характер и зависимость от обезболивающих, однако спасает жизни многих людей.
"Доктор Хаус" / Кадр из сериала
"Секс в большом городе"
- Количество сезонов: 6
- Количество серий: 94
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
Кэрри Брэдшоу, Саманта Джонс, Шарлотта Йорк и Миранда Хоббс – четыре подруги, которые живут в Нью-Йорке. Женщины имеют разные характеры и взгляды, однако довольно насыщенную личную жизнь. В сериале рассказывается о романтических приключениях героинь, проблемах, которые они проходят, их дружбе и тому подобное."Секс в большом городе" / Кадр из сериала
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