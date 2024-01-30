Эту актрису точно все видели в сериале "Женский врач. Новая жизнь", где она сыграла роль Елены. Впрочем, фильмография Анастасии насчитывает и многие другие не менее интересные работы.

СоветуемНа грани с реальностью: 5 остросюжетных фильмов, снятых по мотивам легендарных компьютерных игр

Ленты с Анастасией Цимбалару

"Участковый с ДВРЗ"

Эта история расскажет о маленьком отдаленном районе столицы, где жители ведут обособленную жизнь, где устанавливают свои законы и где преуспевает коррупция и безработица.

"Участковый с ДВРЗ": смотрите онлайн трейлер сериала

"Девушки"

В сериале разворачивается история трех подруг Кати Вики и Инны. Хотя между ними нет общих черт девушки максимально разные, но их объединяет чувство одиночества. Поэтому они решают найти свою любовь используя приложение для знакомств и попадают в различные приключения.

"Девушки": смотрите онлайн трейлер сериала

"Новогодний кувырком"

В канун Нового года в маленькой уютной гостинице в Карпатах судьба сводит вместе совершенно разных людей.

Боец ВСУ Валера возвращается с передовой к границе, чтобы убедить жену отказаться от развода. Волонтер Таня неудачно пытается собрать деньги на партию дронов и спешит на таможню. Блогерша Лиза просто хочет наслаждаться своей безоблачной и веселой довоенной жизнью. Депутат Петрович мечтает убежать за границу с чемоданом денег.

У каждого из них разные мечты и взгляды на жизнь, но все они соберутся вместе на Новый год, чтобы понять, чего на самом деле ждут от будущего.

"Новогодний кувырком": смотрите онлайн трейлер сериала

"Разница в возрасте"

Эта история рассказывает о неожиданном происшествии двух сестер – 26-летней Марго и 38-летней Екатерины. С самого детства они никогда не были близки. Во взрослой жизни они мало общаются и знают о жизни друг друга мало.

Однако неожиданные трудности в жизни Екатерины фактически выбивают из-под ног женщину и безудержное желание Марго завоевать сердце любимого мужчины приводят к тому, что две сестры снова вместе.

"Разница в возрасте": смотрите онлайн трейлер сериала

"Папик 2"

Согласно сюжету Дед выходит из тюрьмы и пытается снова наладить свою жизнь, но не все идет так как он планировал. Между тем, отношения Лизы и Эльдара тоже подвергаются испытаниям. Папик и Лиза продолжат поддерживать свои отношения и помогать друг другу в разных жизненных ситуациях.

"Папик 2": смотрите онлайн трейлер сериала