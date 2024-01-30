Цю акторку точно всі бачили у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя", де вона зіграла роль Олени. Утім фільмографія Анастасії налічує і багато інших, не менш цікавих робіт.

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Стрічки з Анастасією Цимбалару

"Дільничий з ДВРЗ"

Ця історія розкаже про маленький віддалений район столиці, де мешканці ведуть відособлене життя, де встановлюють свої закони, і де процвітає злочинність, корупція і безробіття.

"Дільничий з ДВРЗ": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дівчата"

У серіалі розгортається історія трьох подруг – Каті, Віки та Інни. Хоча між ними немає спільних рис, дівчата максимально різні, але їх об'єднує відчуття самотності. Тому вони вирішують відшукати своє кохання, використовуючи додаток для знайомств, і потрапляють у різноманітні пригоди.

"Дівчата": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Новорічна шкереберть"

Напередодні Нового року в маленькому, затишному готелі в Карпатах доля зводить разом абсолютно різних людей.

Боєць ЗСУ Валера повертається з передової до кордону, щоб переконати дружину відмовитися від розлучення. Волонтерка Таня невдало намагається зібрати гроші на партію дронів і поспішає на митницю. Блогерка Ліза просто хоче насолоджуватися своїм безхмарним і веселим довоєнним життям. Депутат Петрович мріє втекти за кордон з валізою грошей.

У кожного з них різні мрії та погляди на життя, але всі вони зберуться разом на Новий рік, щоб зрозуміти, чого насправді чекають від майбутнього.

"Новорічна шкереберть": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Різниця у віці"

Ця історія розповідає про несподівану пригоду двох сестер - 26-річної Марго та 38-річної Катерини. З самого дитинства вони ніколи не були близькими. У дорослому житті вони мало спілкуються та знають про життя одна одній мало.

Проте несподівані труднощі в житті Катерини, які фактично вибивають з-під ніг жінку, і нестримне бажання Марго завоювати серце коханого чоловіка призводять до того, що дві сестри знову разом.

"Різниця у віці": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Папік 2"

Згідно з сюжетом, Дід виходить із в'язниці та намагається знову налагодити своє життя, але не все йде так, як він планував. Тим часом стосунки Лізи й Ельдара теж піддаються випробуванням. Папік і Ліза продовжать підтримувати свої відносини та допомагати одне одному в різних життєвих ситуаціях.

"Папік 2": дивіться онлайн трейлер серіалу