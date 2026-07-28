24 Канал собрал подборку сериалов с острейшим черным юмором, авторы которых не боятся высмеивать запретные темы, человеческие грехи и полное отсутствие моральных норм.

"Флибэг"

Рейтинг IMDb: 8,7

Количество сезонов: 2

Одинокая лондонская девушка пытается спасти свое маленькое кафе и навести порядок в хаотической личной жизни. Она постоянно смеется над абсурдными ситуациями вокруг и делится со зрителями своими интимными мыслями через искренние монологи прямо в камеру. За этим циничным юмором героиня скрывает глубокое чувство вины из-за трагической утраты лучшей подруги.

"Флибэг": смотрите трейлер сериала онлайн

"Отбросы"

Рейтинг IMDb: 8,1

Количество сезонов: 5

Пятеро молодых правонарушителей исполняют наказание в виде общественных работ и во время странной бури получают суперспособности. Однако вместо того, чтобы спасти мир, они создают сплошной хаос. В частности, герои постоянно попадают в передряги и вынуждены тайно хоронить тела случайно убитых надзирателей.

"Отбросы": смотрите трейлер сериала онлайн

"Чем мы занимаемся в тенях"

Рейтинг IMDb: 8,5

Количество сезонов: 6

Сюжет сериала разворачивается вокруг повседневной жизни вампиров, уже несколько веков живущих в одном доме на Стейтен-Айленде. Они пытаются адаптироваться к современному миру, ссорятся по бытовым пустякам и регулярно убивают людей ради еды. Нравственные нормы для этих персонажей просто не существуют, что порождает множество абсурдных ситуаций.

"Чем мы занимаемся в тенях": смотрите трейлер сериала онлайн

"Конь БоДжек"

Рейтинг IMDb: 8,8

Количество сезонов: 6

Забытая звезда ситкомов 90-х, антропоморфная лошадь БоДжек, отчаянно стремится вернуть былую славу. Однако ему мешают глубокая депрессия, алкоголизм и собственная склонность уничтожать все вокруг. Это острая и циничная история о том, как люди и животные самостоятельно портят жизнь себе и всем, кто рядом.

"Конь БоДжек": смотрите интро сериала онлайн

Если черного юмора оказалось мало и вам хочется чего-то совершенно пошлого, то предлагаем ознакомиться с подборкой самых непристойных комедий .