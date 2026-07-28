24 Канал зібрав добірку серіалів з найгострішим чорним гумором, автори яких не бояться висміювати заборонені теми, людські гріхи та повну відсутність моральних норм.

"Погань"

Рейтинг IMDb: 8,7

Кількість сезонів: 2

Самотня лондонська дівчина намагається врятувати своє маленьке кафе і навести лад у хаотичному особистому житті. Вона постійно глузує з абсурдних ситуацій навколо і ділиться з глядачами своїми найінтимнішими думками через щирі монологи прямо в камеру. За цим цинічним гумором героїня приховує глибоке почуття провини через трагічну втрату найкращої подруги.

"Погань": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Покидьки"

Рейтинг IMDb: 8,1

Кількість сезонів: 5

П'ятеро молодих правопорушників виконують покарання у вигляді громадських робіт й під час дивної бурі отримують суперздібності. Однак замість того щоб врятувати світ, вони створюють суцільний хаос. Зокрема, герої постійно потрапляють у халепи та змушені таємно ховати тіла випадково вбитих наглядачів.

"Покидьки": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Чим ми займаємося в тінях"

Рейтинг IMDb: 8,5

Кількість сезонів: 6

Сюжет серіалу розгортається навколо повсякденного життя вампірів, які вже кілька століть мешкають в одному будинку на Стейтен-Айленді. Вони намагаються адаптуватися до сучасного світу, сваряться через побутові дрібниці та регулярно вбивають людей задля їжі. Моральні норми для цих персонажів просто не існують, що породжує безліч абсурдних ситуацій.

"Чим ми займаємося в тінях": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Кінь БоДжек"

Рейтинг IMDb: 8,8

Кількість сезонів: 6

Забута зірка ситкомів 90-х, антропоморфний кінь БоДжек, відчайдушно прагне повернути колишню славу. Однак йому заважають глибока депресія, алкоголізм і власна схильність нищити все довкола. Це гостра й цинічна історія про те, як люди та тварини самостійно псують життя собі й усім, хто поруч.

"Кінь БоДжек": дивіться інтро серіалу онлайн

Якщо чорного гумору виявилося замало й вам хочеться чогось абсолютно вульгарного, то пропонуємо ознайомитись з добіркою найбільш непристойних комедій.