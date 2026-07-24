24 Канал зібрав комедії, у яких вульгарний гумор став не випадковістю, а головною фішкою.

"Третій зайвий"

У дитинстві Джон мріяв лише про одного друга, і його плюшевий ведмедик раптом ожив. Звучить як добра казка? Не поспішайте. Тед швидко виріс у найбільш безвідповідального, нахабного й любителя вечірок ведмедя в історії кіно.

Коли Джон закохується, Тед робить усе, щоб зруйнувати його стосунки. Алкоголь, наркотики, абсурдні жарти й абсолютне небажання дорослішати – саме за це фільм і став культовим.

"Третій зайвий" : дивитись трейлер

"Борат"

Саша Барон Коен давно довів, що вміє доводити людей до шоку. У "Бораті" він вирушає до США, щоб "пізнати американську культуру", але насправді влаштовує один великий соціальний експеримент.

Найкумедніше те, що багато людей у кадрі навіть не здогадувалися, що беруть участь у зйомках художнього фільму. Саме тому більшість незручних моментів виглядає ще смішніше.

"Борат": дивитись трейлер

"Муві 43"

Якщо вам здається, що ви вже бачили все, просто увімкніть цей фільм.

Г'ю Джекман, Кейт Вінслет, Холлі Беррі, Кріс Пратт, Джерард Батлер та ще десятки голлівудських зірок добровільно погодилися на ролі, після яких хочеться запитати: "Ви точно читали сценарій?"

Для когось це найгірша комедія всіх часів. Для когось – геніальний абсурд. Байдужих майже не існує.

"Муві 43": дивитись трейлер

"Грім у тропіках"

Знімати військовий фільм і випадково потрапити на справжню війну? Легко.

Бен Стіллер, Джек Блек, Роберт Дауні-молодший і Том Круз влаштовують справжній хаос у джунглях, навіть не підозрюючи, що небезпека навколо – зовсім не частина сценарію.

Окремий бонус – блискуча сатира на Голлівуд. І так, такого Тома Круза ви точно ще не бачили.

"Грім у тропіках": дивитись трейлер

"Мільйон способів втратити голову"

Дикий Захід у цій комедії виглядає зовсім не романтично. Тут можна загинути буквально через будь-яку дрібницю, а головний герой Альберт постійно примудряється опинятися в епіцентрі проблем.

Коли він знайомиться із загадковою Анною, життя нарешті починає налагоджуватися. Щоправда, рівно до того моменту, поки в місто не повертається її чоловік – небезпечний злочинець.

Фільм щедро приправлений чорним гумором, абсурдом і жартами, які точно не назвеш "вихованими".

"Мільйон способів втратити голову": дитивитись трейлер

Комедій багато не буває – ловіть ще одну добірку фільмів на вечір для гарного настрою.



