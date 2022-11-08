"Дамер" и "Надзиратель": Netflix продолжил два популярных сериала на 2 сезон

"Чудовище: История Джеффри Дамера", как и "Надзиратель" в октябре выбились в лидеры Netflix в Украине. Успех этих сериалов позволил Netflix продлить их на второй сезон.

К тому же "Монстр: история о Джеффри Дамере" продолжили сразу и на третий сезон, что будет рассказывать о других серийных убийцах. Что известно об этих сериалах – читайте дальше.

Интересно "Незабываемое Рождество", "Корона", "Венздей": ноябрьские новинки Netflix 2022

"Монстр: история о Джеффри Дамере" и "Надзиратель" от Netflix будут продолжены

Как сообщил Netflix, на это повлиял ошеломляющий успех первого сезона обоих сериалов. Например, за вторую неделю после выхода биографический триллер "Монстр: история о Джеффри Дамере" набрал почти 300 миллионов часов просмотров, уступив лишь "Удивительным чудесам 4", а позже занял третью позицию среди наиболее популярных шоу.

Известно также, что Райан Мерфи снимет продолжение "Наблюдателя" – сериала, основанного на реальных событиях.



Сериалы "Монстр: история о Джеффри Дамере" и "Надзиратель" будут 2 сезон / Скриншот

"Монстр: история о Джеффри Дамере": что известно

Сериал повествует об истории серийного убийцы, который на протяжении 13 лет, в 1978 – 1991 годах, убил 17 мужчин и подростков. Кроме истории главного героя, в которого превратился 35-летний Эван Питерс, в сериале подробно изображается жизнь жертв маньяка, а также попытки полисменов, которые более 10 лет не могли поймать убийцу.

Продюсером 10-серийного сериала выступил Райан Мерфи ("Американская история ужасов"). Бюджет картины – 300 миллионов долларов. Сериал стартовал на Netflix 21 сентября.

"Монстр: История Джеффри Дамера": смотрите трейлер

"Надзиратель": что известно

В центре истории – супружеская пара, которая подвергается преследованиям после переезда в дом своей мечты в Нью-Джерси. В главных ролях – Бобби Каннавале, Наоми Уоттс, Нома Думезвене, Дженнифер Кулидж и другие.

Премьера "Наблюдателя" состоялась 13 октября 2022 года. Сериал имеет 7 серий, над которыми работали Райан Мерфи, Пэрис Барклай, Дженнифер Линч, Ян Бреннан и Райли Смит.

"Надзиратель": смотрите трейлер