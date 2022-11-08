До того ж "Монстр: історія про Джеффрі Дамера" продовжили одразу й на третій сезон, що розповідатиме про інших серійних вбивць. Що відомо про ці серіали – читайте далі.

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"Монстр: історія про Джеффрі Дамера" та "Наглядач" від Netflix матимуть продовження

Як повідомив Netflix, на це вплинув приголомшливий успіх першого сезону обидвох серіалів. Наприклад, за другий тиждень після виходу біографічний трилер "Монстр: історія про Джеффрі Дамера" набрав майже 300 мільйонів годин переглядів, поступившись лише "Дивним дивам 4", а пізніше зайняв третю позицію серед найбільш популярних шоу.

Відомо також, що Раян Мерфі зніме продовження "Наглядача" – серіалу, що ґрунтується на реальних подіях.



Серіали "Монстр: історія про Джеффрі Дамера" та "Наглядач" матимуть 2 сезон / Скриншот

"Монстр: історія про Джеффрі Дамера": що відомо

Серіал розповідає історію серійного вбивці, який упродовж 13 років, в 1978 – 1991 роках, вбив 17 чоловіків та підлітків. Окрім історії головного героя, в якого перевтілився 35-річний Еван Пітерс, у серіалі детально зображається життя жертв маніяка, а також спроби полісменів, які понад 10 років не могли впіймати вбивцю.

Продюсером 10-серійного серіалу виступив Раян Мерфі ("Американська історія жахів"). Бюджет картини – 300 мільйонів доларів. Серіал стартував на Netflix 21 вересня.

"Монстр: Історія Джеффрі Дамера": дивіться трейлер

"Наглядач": що відомо

У центрі історії – подружня пара, яка зазнає переслідувань після переїзду до дому своєї мрії у Нью-Джерсі. У головних ролях – Боббі Каннавале, Наомі Воттс, Нома Думезвені, Дженніфер Кулідж та інші.

Прем’єра "Наглядача" відбулася 13 жовтня 2022 року. Серіал має 7 серій, над якими працювали Раян Мерфі, Періс Барклай, Дженніфер Лінч, Ян Бреннан і Райлі Сміт.

"Наглядач": дивіться трейлер