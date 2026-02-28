3 шикарных британских сериала-детектива, от которых невозможно оторваться
- Сериал "В ее глазах" рассказывает о любовном треугольнике между матерью-одиночкой Луизой, ее боссом Дэвидом и его женой Адель, что перерастает в психологическую историю.
- Сериал "Шерлок" переносит известного детектива Шерлока Холмса в современный мир, где он расследует преступления и борется с профессором Мориарти.
От просмотра детективов сложно оторваться. Увлекательный и динамичный сюжет, неожиданные повороты событий и раскрытие страшных тайн или преступлений – все это создает интересную историю.
24 Канал расскажет, какие британские сериалы-детективы стоит посмотреть. Вы "проглотите" их за выходные.
Британские сериалы-детективы, которые стоит посмотреть
"В ее глазах"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 6
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
Это история о матери-одиночке Луизе, которая заводит роман со своим боссом-психиатром Дэвидом и одновременно начинает дружить с его женой Адель. Странный любовный треугольник вскоре перерастает в мрачную психологическую историю. Дело в том, что Луиза ввязывается в опасные тайны.
"В ее глазах": смотрите онлайн трейлер сериала
"Шерлок"
- Количество сезонов: 4
- Количество серий: 13
- Рейтинг IMDb: 9.0/10
В сериале рассказывается о детективе Шерлоке Холмсе – известном персонаже произведений английского писателя Артура Конан Дойла и его верном друге – докторе Ватсоне. События разворачиваются в современном мире. По сюжету Шерлок раскрывает преступления и пытается поймать злого профессора Мориарти.
"Шерлок": смотрите онлайн трейлер сериала
"Скучаю по тебе"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 5
- Рейтинг IMDb: 6.1/10
Жених детектива Кэт Донован исчез 11 лет назад. Все эти годы она ничего не слышала о любимом. Однажды женщина регистрируется в приложении для знакомств и видит там его лицо. Неожиданное появление Джоша заставляет Кэт углубиться в тайну убийства своего отца и раскрыть тайны прошлого.
"Скучаю по тебе": смотрите онлайн трейлер сериала
Детективы на Netflix, о которых почти не говорят
Ранее мы рассказывали о детективных фильмах и сериалах на Netflix, о которых почти не говорят. Вот одни из них:
"Ребекка" – в фильме рассказывается о молодой женщине, которая выходит замуж за британского аристократа Максимилиана де Винтера и приезжает в его родовое поместье Мендерли. Однако в доме царит атмосфера страха, в которой оказывается женщина.
"Каштановый человечек" – во время расследования жестокого убийства полиция находит загадочную фигурку, сделанную из каштанов. Детективы Тулин и Гесс пытаются раскрыть преступление, которое связано с исчезновением дочери известной политической деятельницы.