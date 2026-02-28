24 Канал расскажет, какие британские сериалы-детективы стоит посмотреть. Вы "проглотите" их за выходные.

Британские сериалы-детективы, которые стоит посмотреть

"В ее глазах"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.2/10

Это история о матери-одиночке Луизе, которая заводит роман со своим боссом-психиатром Дэвидом и одновременно начинает дружить с его женой Адель. Странный любовный треугольник вскоре перерастает в мрачную психологическую историю. Дело в том, что Луиза ввязывается в опасные тайны.

"В ее глазах": смотрите онлайн трейлер сериала

"Шерлок"

Количество сезонов : 4

: 4 Количество серий : 13

: 13 Рейтинг IMDb: 9.0/10

В сериале рассказывается о детективе Шерлоке Холмсе – известном персонаже произведений английского писателя Артура Конан Дойла и его верном друге – докторе Ватсоне. События разворачиваются в современном мире. По сюжету Шерлок раскрывает преступления и пытается поймать злого профессора Мориарти.

"Шерлок": смотрите онлайн трейлер сериала

"Скучаю по тебе"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 5

: 5 Рейтинг IMDb: 6.1/10

Жених детектива Кэт Донован исчез 11 лет назад. Все эти годы она ничего не слышала о любимом. Однажды женщина регистрируется в приложении для знакомств и видит там его лицо. Неожиданное появление Джоша заставляет Кэт углубиться в тайну убийства своего отца и раскрыть тайны прошлого.

"Скучаю по тебе": смотрите онлайн трейлер сериала

