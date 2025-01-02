На каникулах школьники и студенты могут посмотреть интересное и увлекательное кино. Сейчас может быть непросто найти такое телешоу, которое понравится детям и подросткам. Поэтому 24 Канал подобрал интересные сериалы с высоким рейтингом и для разных возрастных категорий.
К слову Не только "Игра в кальмара": 10 лучших корейских сериалов 2024 года
"Аватар: Легенда об Аанге" (6+)
События сериала разворачиваются в азиатском мире, разрушенном войной. Некоторые люди могут покорить одну из четырех стихий – воду, землю, огонь или воздух. Только Аанг – единственный маг и Аватар, который способен использовать все элементы. Он может остановить войну и принести в мир мир.
"Аватар: Легенда об Аанге": смотрите трейлер онлайн
"Гравити Фолз" (10+)
Близнецы Диппер и Мейбл на летние каникулы попадают к своему двоюродному дяде Стэнли в городок Гравити Фолз. Дядя сваливает на детей работу в своем магазине, тем временем Диппер начинает замечать странные события в городе, а потом находит дневник, где описаны тайны Гравити Фолз.
"Гравити Фолз": смотрите трейлер онлайн
"Венздей" (13+)
Мрачная и интересная история понравится тем, кто любит семейку Аддамсов. Дочь Венздей поступает в академию, где учились ее родители. Там она пытается раскрыть давнюю тайну, что связана с ее семьей, и остановить серию ужасных преступлений.
"Венздей": смотрите трейлер онлайн
"Я никогда не..." (13+)
Комедийно-драматический сериал рассказывает о подростковой жизни индио-американской девушки Дэви Вишвакумар. Она пытается справиться с горем после потери отца, стремясь стать популярной в школе. Сериал предлагает особый взгляд на трудности взросления, знакомства, дружбу и самоидентификацию.
"Я никогда не...": смотрите трейлер онлайн
"Очень странные дела" (16+)
Научно-фантастический триллер, действие которого разворачивается в 1980-х годах в небольшом городке Хокинс. Все начинается с исчезновения мальчика. Его подростки-друзья, семья и местная полиция сталкиваются со сверхъестественными силами, тайными экспериментами и созданиями из параллельных измерений.
"Очень странные дела": смотрите трейлер онлайн