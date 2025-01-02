Корейские сериалы или дорамы захватывают зрителей со всех уголков мира. 24 Канал собрал одни из лучших дорам 2024 года, которые понравятся многим.

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"Волшебный бегун"

Главная героиня – девушка, что в восторге от молодого певца Рю Сон Чжэ. Когда она узнает, что певец накладывал на себя руки, то сталкивается с депрессией. Вдруг девушка перемещается во времени на 15 лет назад. Она решает встретиться с Рю, чтобы избежать трагедии.

"Волшебный бегун": смотрите трейлер онлайн

"Чон Нён: Рождение Звезды"

Исторический сериал рассказывает о событиях 1950-х годов, здесь показано немало корейских традиций и детали культуры. Провинциальная девушка с невероятным талантом развивается из обычного подростка до звезды сцены.

"Чон Нён: Рождение Звезды": смотрите трейлер онлайн

"Любовь в большом городе"

Это драматическая история корейского студента-гея, которому приходится бороться с общественным осуждением, неприятием, трудностях в отношениях с матерью и поиском настоящей любви.

"Любовь в большом городе": смотрите трейлер онлайн

"Магазин для киллеров"

В центре сюжета – девушка, которая теряет своего дядю. После смерти она узнает, что он вел двойную жизнь и был не только владельцем магазина, но и наемным убийцей.

"Магазин для киллеров": смотрите трейлер онлайн

"Нетипичная семья"

Особая семья теряет свои чрезвычайные способности из-за современных проблем. Но вдруг появляется таинственная женщина, которая все меняет.

"Нетипичная семья": смотрите трейлер онлайн

"Судья из ада"

Демоницу-судью по имени Юстиция изгоняют из ада из-за того, что она несправедливо отправила человека в вечный ад. Чтобы вернуться "домой", ей надо убить десятерых преступников на Земле.

"Судья из ада": смотрите трейлер онлайн

"Игра в пирамиду"

Психологический триллер рассказывает о частной школе для девушек, где раз в месяц ученицы проходят через голосование, на котором определяют наименее популярную девушку. Она становится объектом буллинга и издевательств. Новой ученице придется пройти это испытание.

"Игра в пирамиду": смотрите трейлер онлайн

"Планктон"

Обычный мужчина, который мечтает о лучшей жизни, и девушка, которая убегает с собственной свадьбы, вынуждены вместе отправиться в последнее путешествие в жизни парня – на поиски отца.

"Планктон": смотрите трейлер онлайн

"Выйди замуж за моего мужа"

Сериал рассказывает о фантастических событиях. Женщина, которая болеет раком, становится свидетелем измены мужа с ее лучшей подругой. Тот случайно убивает жену. Десятью годами ранее женщина просыпается и начинает свою вторую жизнь – она пытается заставить свою подругу выйти замуж за ее мужа, таким образом обменявшись судьбами.

"Выйди замуж за моего мужа": смотрите трейлер онлайн

"Игра в кальмара 2"

Продолжение одного из самых популярных сериалов рассказывает о событиях, происходящих через 3 года после первого сезона. В главной роли – Сон Ги Хун, который победил в игре и снова попадает к ее участникам.

"Игра в кальмара 2": смотрите трейлер онлайн