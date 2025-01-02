Корейські серіали або дорами захоплюють глядачів з усіх куточків світу. 24 Канал зібрав одні з найкращих дорам 2024 року, які сподобаються багатьом.

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"Чарівний бігун"

Головна героїня – дівчина, що у захваті від молодого співака Рю Сон Чже. Коли вона дізнається, що співак накладав на себе руки, то стикається з депресією. Раптом дівчина переміщується в часі на 15 років назад. Вона вирішує зустрітися з Рю, щоб уникнути трагедії.

"Чарівний бігун": дивіться трейлер онлайн

"Чон Ньон: Народження Зірки"

Історичний серіал розповідає про події 1950-х років, тут показано чимало корейських традицій та деталі культури. Провінційна дівчина з неймовірним талантом розвивається зі звичайного підлітка до зірки сцени.

"Чон Ньон: Народження Зірки": дивіться трейлер онлайн

"Кохання у великому місті"

Це драматична історія корейського студента-гея, якому доводиться боротися з суспільним осудом, неприйняттям, труднощах у стосунках з матір'ю та пошуком справжнього кохання.

"Кохання у великому місті": дивіться трейлер онлайн

"Крамниця для кілерів"

У центрі сюжету – дівчина, яка втрачає свого дядька. Після смерті вона дізнається, що він вів подвійне життя і був не тільки власником магазину, але й найманим вбивцею.

"Крамниця для кілерів": дивіться трейлер онлайн

"Нетипова родина"

Особлива сім'я втрачає свої надзвичайні здібності через сучасні проблеми. Та раптом з'являється таємнича жінка, яка все змінює.

"Нетипова родина": дивіться трейлер онлайн

"Суддя з пекла"

Демоницю-суддю на ім'я Юстиція виганяють з пекла через те, що вона несправедливо відправила людину до вічного пекла. Щоб повернутись "додому", їй треба убити десятьох злочинців на Землі.

"Суддя з пекла": дивіться трейлер онлайн

"Гра в піраміду"

Психологічний трилер розповідає про приватну школу для дівчат, де раз у місяць учениці проходять крізь голосування, на якому визначають найменш популярну дівчину. Вона стає об'єктом булінгу та знущань. Новій учениці доведеться пройти це випробування.

"Гра в піраміду": дивіться трейлер онлайн

"Планктон"

Звичайний чоловік, який мріє про краще життя, та дівчина, яка втікає з власного весілля, змушені разом вирушити в останню подорож в житті хлопця – на пошуки батька.

"Планктон": дивіться трейлер онлайн

"Вийди заміж за мого чоловіка"

Серіал розповідає про фантастичні події. Жінка, яка хворіє на рак, стає свідком зради чоловіка з її найкращою подругою. Той випадково вбиває дружину. Десятьма роками раніше жінка прокидається та починає своє друге життя – вона намагається змусити свою подругу вийти заміж за її чоловіка, таким чином обмінявшись долями.

"Вийди заміж за мого чоловіка": дивіться трейлер онлайн

"Гра в кальмара 2"

Продовження одного з найпопулярніших серіалів розповідає про події, що відбуваються через 3 роки після першого сезону. У головній ролі – Сон Гі Хун, який переміг у грі й знову потрапляє до її учасників.

"Гра в кальмара 2": дивіться трейлер онлайн