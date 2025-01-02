5 интересных сериалов для детей и подростков, которые стоит посмотреть на каникулах

Зимние праздники для школьников и студентов это не только период праздников, но и время отдыха. За эти несколько недель важно набраться сил и вдохновиться на новые свершения.

На каникулах школьники и студенты могут посмотреть интересное и увлекательное кино. Сейчас может быть непросто найти такое телешоу, которое понравится детям и подросткам. Поэтому 24 Канал подобрал интересные сериалы с высоким рейтингом и для разных возрастных категорий.

К слову Не только "Игра в кальмара": 10 лучших корейских сериалов 2024 года

"Аватар: Легенда об Аанге" (6+)

События сериала разворачиваются в азиатском мире, разрушенном войной. Некоторые люди могут покорить одну из четырех стихий – воду, землю, огонь или воздух. Только Аанг – единственный маг и Аватар, который способен использовать все элементы. Он может остановить войну и принести в мир мир.

"Аватар: Легенда об Аанге": смотрите трейлер онлайн

"Гравити Фолз" (10+)

Близнецы Диппер и Мейбл на летние каникулы попадают к своему двоюродному дяде Стэнли в городок Гравити Фолз. Дядя сваливает на детей работу в своем магазине, тем временем Диппер начинает замечать странные события в городе, а потом находит дневник, где описаны тайны Гравити Фолз.

"Гравити Фолз": смотрите трейлер онлайн

"Венздей" (13+)

Мрачная и интересная история понравится тем, кто любит семейку Аддамсов. Дочь Венздей поступает в академию, где учились ее родители. Там она пытается раскрыть давнюю тайну, что связана с ее семьей, и остановить серию ужасных преступлений.

"Венздей": смотрите трейлер онлайн

"Я никогда не..." (13+)

Комедийно-драматический сериал рассказывает о подростковой жизни индио-американской девушки Дэви Вишвакумар. Она пытается справиться с горем после потери отца, стремясь стать популярной в школе. Сериал предлагает особый взгляд на трудности взросления, знакомства, дружбу и самоидентификацию.

"Я никогда не...": смотрите трейлер онлайн

"Очень странные дела" (16+)

Научно-фантастический триллер, действие которого разворачивается в 1980-х годах в небольшом городке Хокинс. Все начинается с исчезновения мальчика. Его подростки-друзья, семья и местная полиция сталкиваются со сверхъестественными силами, тайными экспериментами и созданиями из параллельных измерений.

"Очень странные дела": смотрите трейлер онлайн