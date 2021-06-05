"Почему женщины убивают", "Люпен" и не только: 5 самых интересных сериалов июня

Июнь обещает нам быть ярким и жарким в киноиндустрии. Редакция Кино 24 вам уже рассказывала о лучших фильмах июня, а сейчас заглянем в производство сериалов. Итак, какие ленты нас будут удивлять в первом месяце лета – читайте далее в материале.

Пандемия COVID-19 вносит коррективы в съемочный процесс как фильмов, так и сериалов. Однако зрители все равно ждут свои любимые сериалы и их продолжения. Мы отыскали пятерку премьер, которые точно не оставят вас равнодушными.

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5 самых интересных сериалов июня

"Почему женщины убивают"

Дата выхода: 3 июня 2021

Сезон: второй

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8,5

Оригинальное название: Why Women Kill

Сериал базируется на истории о трех разных женщинах. Все они проживают в одном доме, но в разные времена, поэтому в кадре можно увидеть великолепное воспроизведение определенного десятилетия. Авторы учли не только тогдашний стиль, но и особенности семейной жизни. Второй сезон "Почему женщины убивают" будет не менее увлекательным, чем первый. Новые пары, новые семьи, новые проблемы, новые убийства. Он абсолютно о новых женщинах, веселых, ярких и ужасно загадочных. Один дом, три эпохи, три поколения женщин, одна проблема – супружеская измена.

"Почему женщины убивают" 2021: смотрите трейлер

"Люпен"

​Дата выхода: 11 июня 2021

Сезон: первый, вторая часть

Страна: Франция, США

Рейтинг IMDb: 7,6

Оригинальное название: Lupin

Сериал рассказывает историю о мужчине Ассане Диопе (Омар Си), отец которого был несправедливо осужден за попытку украсть колье королевы Марии-Антуанетты. Поэтому Ассан выстраивает интеллектуально вооруженную месть в стиле известного джентльмена-грабителя Арсена Люпена.

Постепенно в сериале раскрывается необычная история любви главного героя, а потому все зрители болеют за вора, несмотря на то, что тот нарушает все законы. Вероятно, этому способствует харизматичность актера Омара Си, который великолепно вжился в роль этого персонажа.

"Люпен" 2021: смотрите трейлер

"Домой засветло"

​Дата выхода: 11 июня 2021

Сезон: второй

Страна: США

Рейтинг IMDb первого сезона: 7,5

Оригинальное название: Home Before Dark

Хильда до сих пор школьница, но хочет быть журналисткой-расследовательницей, как отец. Она возвращается в родной город папы, чтобы расследовать тайну исчезновения. В главной роли – Бруклин Принс, которую вы можете помнить по ленте "Проект Флорида".

"Домой засветло" 2021: смотрите трейлер

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"Локи"

​Дата выхода: 9 июня 2021

Сезон: первый

Страна: США

Оригинальное название: Loki

Сюжет изображает события, происходящие сразу после окончания "Мстители: Финал". Там Локи воспользовался камнем Тессеракт для того, чтобы бежать из плена, но нарушил течение времени и несколько изменил ход мировой истории, наломав дров. Локи продолжает прыгать по измерениям, но попадает во внимание Управления временными изменениями – организации, которая существует вне времени и пространства. В сериале брату Тора придется исправлять все, что он натворил.

"Локи" 2021: смотрите трейлер

"Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами"

​Дата выхода: 4 июня 2021

Сезон: первый

Страна: США

Оригинальное название: Sweet Tooth

Телеадаптация "Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами" основана на одноименном комиксе DC / Vertigo Джеффа Лемира. Это история о том, как десять лет назад "Большой крах" вызвал хаос в мире и привел к загадочному появлению гибридов-детей, рожденных наполовину людьми, наполовину животными. Никто не знает, являются ли гибриды причиной или результатом вируса, многие люди опасаются их и охотятся на них.

"Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами" 2021: смотрите трейлер