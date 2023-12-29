Читайте в материале 24 Канала, в каких сериалах снималась турецкая актриса. Выбирайте себе для просмотра понравившийся больше всего и получите удовольствие от восточных страстей на экране.
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Лучшие турецкие ленты из Джемре Байсел
"Игра судьбы"
Ада венчается с албанцем Рюзгаром, веря в то, что обретет счастье рядом со своей первой любовью. Однако вскоре она понимает, что муж взял ее в жены только для турецкого гражданства. Более того, Рюзгар заводит роман на стороне со своей коллегой.
Решив обрести его любовь любой ценой, Ада присоединяется к фирме своего предательского мужа, где встречает волшебного Бора.
"Игра судьбы": смотрите онлайн трейлер сериала
"Сохрани меня"
Наз и Мэте – друзья с самого детства, и долгие годы сердце девушки принадлежит только ему. По возвращению Мэтте из-за границы, где он учился, молодые люди планируют жениться.
Однако судьба вносит свои коррективы, приводя Мэтте к красивой Инджи, в которую он влюбляется с первого взгляда. Вскоре оказывается, что между Наз и Инджи существуют старые знакомства. Как поступят герои, оказавшись в треугольнике любви?
"Сохрани меня": смотрите онлайн трейлер сериала
"Красивее тебя"
Эфсун и Эмир объединяют усилия в клинике пластической хирургии в Стамбуле, став партнерами. Они вместе проходят испытания как в профессиональной, так и личной жизни. Интересно, станет ли это ключом к крепким отношениям или, возможно, наоборот?
"Красивее тебя": смотрите онлайн трейлер сериала
"Моя левая половинка"
Драма о женщине, сумевшей преодолеть все испытания. Так получилось, что мать вместе со своей дочерью в один момент потеряли все. Чтобы как-то выжить, они вынуждены попрощаться со своей прошлой жизнью и поселиться в дебрях. Там они пытаются привыкнуть к жизни, которая совсем не похожа на старую. Там судьба сводит Серру с Селимом.
Когда Серра начинает распутывать клубок из тайн, она понимает, что любая загадка открывает ей доступ к новым секретам.
"Моя левая половинка": смотрите онлайн трейлер сериала