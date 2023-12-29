Турецкая красота в объективе: 4 лучшие ленты из Джемре Байсел

Джемре Байсел – одна из самых молодых известных турецких актрис. Но это не мешает ей быть успешной в кино. На счету актрисы пока не много проектов, но все ленты полюбились зрителям из-за яркой игры и харизмы Джемре.

Читайте в материале 24 Канала, в каких сериалах снималась турецкая актриса. Выбирайте себе для просмотра понравившийся больше всего и получите удовольствие от восточных страстей на экране.

Рекомендуем 5 культовых фильмов, мотивирующих начать новый год с чистого листа

Лучшие турецкие ленты из Джемре Байсел

"Игра судьбы"

Ада венчается с албанцем Рюзгаром, веря в то, что обретет счастье рядом со своей первой любовью. Однако вскоре она понимает, что муж взял ее в жены только для турецкого гражданства. Более того, Рюзгар заводит роман на стороне со своей коллегой.

Решив обрести его любовь любой ценой, Ада присоединяется к фирме своего предательского мужа, где встречает волшебного Бора.

"Игра судьбы": смотрите онлайн трейлер сериала

"Сохрани меня"

Наз и Мэте – друзья с самого детства, и долгие годы сердце девушки принадлежит только ему. По возвращению Мэтте из-за границы, где он учился, молодые люди планируют жениться.

Однако судьба вносит свои коррективы, приводя Мэтте к красивой Инджи, в которую он влюбляется с первого взгляда. Вскоре оказывается, что между Наз и Инджи существуют старые знакомства. Как поступят герои, оказавшись в треугольнике любви?

"Сохрани меня": смотрите онлайн трейлер сериала

"Красивее тебя"

Эфсун и Эмир объединяют усилия в клинике пластической хирургии в Стамбуле, став партнерами. Они вместе проходят испытания как в профессиональной, так и личной жизни. Интересно, станет ли это ключом к крепким отношениям или, возможно, наоборот?

"Красивее тебя": смотрите онлайн трейлер сериала

"Моя левая половинка"

Драма о женщине, сумевшей преодолеть все испытания. Так получилось, что мать вместе со своей дочерью в один момент потеряли все. Чтобы как-то выжить, они вынуждены попрощаться со своей прошлой жизнью и поселиться в дебрях. Там они пытаются привыкнуть к жизни, которая совсем не похожа на старую. Там судьба сводит Серру с Селимом.

Когда Серра начинает распутывать клубок из тайн, она понимает, что любая загадка открывает ей доступ к новым секретам.

"Моя левая половинка": смотрите онлайн трейлер сериала