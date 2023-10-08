Украинские сериалы, которые можно посмотреть за один день

Часто выходные хочется провести дома, отдохнуть от обыденных дел, насладиться просмотром любимых сериалов. Следует обратить внимание не только на Netflix, но и на украинские ленты.

24 Канал подготовил подборку сериалов с кардинально разными сюжетами, которые вы с легкостью сможете посмотреть всей семьей за один день.

Рекомендуем Для любящих азарт и приключения: 4 фильма, в которых показали реальные казино

"Поймать Кайдаша"

Количество серий: 12

Этот сериал снят на основе повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". Эту повесть сценаристка Наталья Ворожбит адаптировала к современным реалиям, с целью показать зрителю актуальные проблемы сегодняшнего дня на примере семейных конфликтов 20 века.

"Поймать Кайдаша": смотрите онлайн трейлер сериала

"Кофе с кардамоном"

Невероятный триумф возможен не только на больших экранах. Favbet помогает каждому стать главным персонажем фильма и почувствовать вкус победы.

Количество серий: 10

Это экранизация романа украинской писательницы Наталии Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона". События происходят на фоне революции 1848 – 1849 годов. В сериале показали эмоциональную историю запретной любви между женатым польским шляхтичем Адамом и молодой украинской сиротой Анной.

"Кофе с кардамоном": смотрите онлайн трейлер сериала

"Я – Надежда"

Количество серий: 4

Это первый военно-драматический сериал, снятый в Украине во время полномасштабной войны. В нем рассказывается история работников неотложной медицинской помощи, выдерживающих обстрелы и героически спасающих жизнь людей во время бомбежек.

"Я – Надежда": смотрите онлайн трейлер сериала

"Новенькая"

Количество серий: 20

Старательная ученица Вера неожиданно переходит в элитную городскую школу. Она не стремится подняться на вершину общества, а только хочет спасти брата, попавшего за решетку. Чтобы помочь брату, Вера должна выполнить секретную задачу. Какую и почему именно она? Узнайте в сериале.

"Новенькая": смотрите онлайн трейлер сериала