Украинские сериалы, которые можно посмотреть за один день
Часто выходные хочется провести дома, отдохнуть от обыденных дел, насладиться просмотром любимых сериалов. Следует обратить внимание не только на Netflix, но и на украинские ленты.
24 Канал подготовил подборку сериалов с кардинально разными сюжетами, которые вы с легкостью сможете посмотреть всей семьей за один день.
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"Поймать Кайдаша"
Количество серий: 12
Этот сериал снят на основе повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". Эту повесть сценаристка Наталья Ворожбит адаптировала к современным реалиям, с целью показать зрителю актуальные проблемы сегодняшнего дня на примере семейных конфликтов 20 века.
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"Кофе с кардамоном"
Количество серий: 10
Это экранизация романа украинской писательницы Наталии Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона". События происходят на фоне революции 1848 – 1849 годов. В сериале показали эмоциональную историю запретной любви между женатым польским шляхтичем Адамом и молодой украинской сиротой Анной.
"Кофе с кардамоном": смотрите онлайн трейлер сериала
"Я – Надежда"
Количество серий: 4
Это первый военно-драматический сериал, снятый в Украине во время полномасштабной войны. В нем рассказывается история работников неотложной медицинской помощи, выдерживающих обстрелы и героически спасающих жизнь людей во время бомбежек.
"Я – Надежда": смотрите онлайн трейлер сериала
"Новенькая"
Количество серий: 20
Старательная ученица Вера неожиданно переходит в элитную городскую школу. Она не стремится подняться на вершину общества, а только хочет спасти брата, попавшего за решетку. Чтобы помочь брату, Вера должна выполнить секретную задачу. Какую и почему именно она? Узнайте в сериале.
"Новенькая": смотрите онлайн трейлер сериала