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"Спіймати Кайдаша"

Кількість серій: 12

Цей серіал знятий на основі повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". Цю повість сценаристка Наталія Ворожбит адаптувала до сучасних реалій, з метою показати глядачеві актуальні проблеми сьогодення на прикладі сімейних конфліктів 20 століття.

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер серіалу