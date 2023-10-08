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"Поймать Кайдаша"

Количество серий: 12

Этот сериал снят на основе повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". Эту повесть сценаристка Наталья Ворожбит адаптировала к современным реалиям, с целью показать зрителю актуальные проблемы сегодняшнего дня на примере семейных конфликтов 20 века.

"Поймать Кайдаша": смотрите онлайн трейлер сериала