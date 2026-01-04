С высоким рейтингом: 2 интересных сериала для идеальных выходных
- Сериал "Газета" является спин-оффом "Офиса" и имеет 10 серий с рейтингом IMDb 7.0/10.
- Сериал "Киностудия" рассказывает о Мэтте Ремике, который руководит компанией Continental Studios, имеет 10 серий с рейтингом IMDb 8.1/10.
Выходные стоит посвящать отдыху, чтобы набраться сил перед рабочей неделей. Одна из лучших идей – приготовить вкусности, создать уютную атмосферу дома и смотреть интересные сериалы.
24 Канал расскажет о 2 сериалах, которые сделают ваши выходные идеальными. Это "Газета" и "Киностудия".
Какие сериалы посмотреть на выходных?
"Газета"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 10
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
Это спин-офф популярного комедийного сериала "Офис" с Доналом Глисоном и Сабриной Импаччиаторе в главных ролях. Двадцать лет назад съемочная группа документалистов следила за работниками филиала Dunder Mifflin в городе Скрентон. Теперь они сконцентрированы на газете Toledo Truth Teller, которая пытается возродиться после упадка.
"Газета": смотрите онлайн трейлер сериала
"Киностудия"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 10
- Рейтинг IMDb: 8.1/10
В сериале рассказывается о Мэтте Ремика, который начинает руководить кинокомпанией Continental Studios, переживающей не лучший период. Мужчина пытается найти баланс между корпоративными целями фирмы в развлекательной сфере и собственным желанием работать над качественными фильмами.
"Киностудия": смотрите онлайн трейлер сериала