Так что новая подборка поможет с выбором. Здесь найдете минисериалы на любой вкус: от детективных расследований до увлекательных триллеров.

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"Почему не Эванс?"

Рассказ о Бобби Джонсе, который, ища свой мяч для гольфа, наталкивается на умирающего мужчину. Вместе с подругой Бобби попытается раскрыть тайну последних слов усопшего: "Почему не Эванс?".

"Почему не Эванс?": смотрите онлайн трейлер сериала

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

"И просто так"

Хотя рядом с Керри, Миранда и Шарлотта нет Саманты, однако их дружба так же крепка. Жизнь женщин изменилась, однако остается неизменной ценность семьи, новые люди и карьерные вызовы.

"И просто так": смотрите онлайн трейлер сериала

"Что знает Оливия?"

Сюжет разворачивается вокруг грубой, строгой и бездушной пенсионерки Оливии Киттридж, ранее работавшей учительницей математики. Только она может рассказать тайны городка, где живет.

"Что знает Оливия?": смотрите онлайн трейлер сериала

"Третий день"

Благодаря действию странных сил Сэм попадает на загадочный остров. Там он становится частью жизни местных жителей. Отрезанные от остального мира, они живут в соответствии с собственными ритуалами, заставляющими героя вновь вспомнить о травме из глубокого прошлого.

"Третий день": смотрите онлайн трейлер сериала

"Острые предметы"

Камилла Прикер работает корреспондентом и долго мечтает об успешной карьере. Наконец-то получает долгожданную возможность. Девушка отправляется в командировку в маленький городок, где несколько малолетних девочек стали жертвами маньяка.

"Острые предметы": смотрите онлайн трейлер сериала