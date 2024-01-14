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"Чому не Еванс?"

Розповідь про Боббі Джонса, який, шукаючи свій м'яч для гольфу, натрапляє на чоловіка, що помирає. Разом з подругою Боббі спробує розкрити таємницю останніх слів покійного: "Чому не Еванс?".

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"І просто так"

Хоч поруч з Керрі, Мірандою та Шарлоттою немає Саманти, однак їхня дружба так само міцна. Життя жінок змінилося, однак залишається незмінним цінність сім'ї, нові люди поряд та кар'єрні виклики.

"І просто так": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Що знає Олівія?"

Сюжет розгортається навколо грубої, строгої та бездушної пенсіонерки Олівії Кіттрідж, яка раніше працювала вчителькою математики. Лише вона може розповісти таємниці містечка, де живе.

"Що знає Олівія?": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Третій день"

Завдяки дії дивних сил Сем потрапляє на загадковий острів. Там він стає частиною життя місцевих мешканців. Відрізані від решти світу, вони живуть відповідно до власних ритуалів, які змушують героя знову згадати про травму з глибокого минулого.

"Третій день": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гострі предмети"

Камілла Прікер працює кореспондентом і тривалий час мріє про успішну кар'єру. Нарешті отримує довгоочікувану можливість. Дівчина відправляється у відрядження в маленьке містечко, де кілька малолітніх дівчаток стали жертвами маніяка.

"Гострі предмети": дивіться онлайн трейлер серіалу