5 минисериалов, которые можно посмотреть за выходные
Источник:Elle UA
Пока на улице все еще снежно и холодно, хочется больше времени проводить дома, в уютной атмосфере рядом с родными людьми. Часто мы долго ищем, что можно посмотреть, чтобы перезагрузиться и отдохнуть перед насыщенной рабочей неделей.
Так что новая подборка поможет с выбором. Здесь найдете минисериалы на любой вкус: от детективных расследований до увлекательных триллеров.
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"Почему не Эванс?"
Рассказ о Бобби Джонсе, который, ища свой мяч для гольфа, наталкивается на умирающего мужчину. Вместе с подругой Бобби попытается раскрыть тайну последних слов усопшего: "Почему не Эванс?".
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"И просто так"
Хотя рядом с Керри, Миранда и Шарлотта нет Саманты, однако их дружба так же крепка. Жизнь женщин изменилась, однако остается неизменной ценность семьи, новые люди и карьерные вызовы.
"И просто так": смотрите онлайн трейлер сериала
"Что знает Оливия?"
Сюжет разворачивается вокруг грубой, строгой и бездушной пенсионерки Оливии Киттридж, ранее работавшей учительницей математики. Только она может рассказать тайны городка, где живет.
"Что знает Оливия?": смотрите онлайн трейлер сериала
"Третий день"
Благодаря действию странных сил Сэм попадает на загадочный остров. Там он становится частью жизни местных жителей. Отрезанные от остального мира, они живут в соответствии с собственными ритуалами, заставляющими героя вновь вспомнить о травме из глубокого прошлого.
"Третий день": смотрите онлайн трейлер сериала
"Острые предметы"
Камилла Прикер работает корреспондентом и долго мечтает об успешной карьере. Наконец-то получает долгожданную возможность. Девушка отправляется в командировку в маленький городок, где несколько малолетних девочек стали жертвами маньяка.
"Острые предметы": смотрите онлайн трейлер сериала