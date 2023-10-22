В новой подборке 24 Канал собрал 3 новых сериала, которые вам точно захочется посмотреть за один вечер. Смотрите трейлеры и выбирайте, под что проведете этот воскресный вечер.

Не пропустите Что смотреть, если нет мотивации: 5 фильмов о соревнованиях с высоким рейтингом

"Химия смерти"

Год: 2023

Жанр: детектив, триллер, драма, криминал

Страна: Германия, Великобритания

Рейтинг IMDb: 7.2

В этом сериале рассказывают об убийствах в маленькой деревне. Эти преступления настолько жестоки, что даже нельзя определить пол жертвы. В помощь привлекают антрополога, который разными методами узнает не только интересные детали дела, но и правду о местных жителях.

"Химия смерти": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Милое дитя"

Год: 2023

Жанр: детектив, триллер, драма, криминал

Страна: Германия

Рейтинг IMDb: 7.3

Этот сериал снят по одноименному роману Роми Гаусманна. Лена вместе с двумя детьми – Джонатаном и Ханной уже много лет живут в запертой комнате, находясь в плену жестокого маньяка. Чтобы избежать наказания, они даже едят, ходят в туалет и ложатся спать в определенное время. Однажды Лене и Ханни удается скрыться, однако женщина попадает под колеса автомобиля и получает серьезные травмы. Об этом узнает Маттиас Бек и его жена Карин, дочь которых таинственно исчезла 13 лет назад.

"Милое дитя": смотрите онлайн трейлер сериала

"Падение дома Ашеров"

Год: 2023

Жанр: драма, ужасы

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8.0

Этот сериал также снят на основе одноименного рассказа Эдгара Аллана По. Согласно сюжету, для защиты своего состояния и будущего, безжалостные брат и сестра создают династию. Однако эта династия начинает рушиться, когда их наследники один за другим загадочно погибают.

"Падение дома Ашеров": смотрите онлайн трейлер сериала