У новій добірці 24 Канал зібрав 3 нові серіали, які вам точно захочеться переглянути за один вечір. Дивіться трейлери й обирайте, під що проведете цей недільний вечір.

Не пропустіть Що дивитися, якщо немає мотивації: 5 фільмів про змагання з високим рейтингом

"Хімія смерті"

Рік: 2023

Жанр: детектив, трилер, драма, кримінал

Країна: Німеччина, Велика Британія

Рейтинг IMDb: 7.2

У цьому серіалі розповідають про вбивства в маленькому селі. Ці злочини є настільки жорстокими, що навіть не можна визначити стать жертви. На допомогу залучають антрополога, який різними методами дізнається не лише цікаві деталі справи, а й правду про місцевих жителів.

"Хімія смерті": дивіться онлайн трейлер серіалу

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"Любе дитя"

Рік: 2023

Жанр: детектив, трилер, драма, кримінал

Країна: Німеччина

Рейтинг IMDb: 7.3

Цей серіал знятий за однойменним романом Ромі Гаусманна. Лєна разом з двома дітьми – Джонатаном і Ханною вже багато років живуть у замкненій кімнаті, перебуваючи в полоні жорстокого маніяка. Щоб уникнути покарання, вони навіть їдять, ходять в туалет та лягають спати у точно визначений час. Одного разу Лєні та Ханні вдається втекти, однак жінка потрапляє під колеса автомобіля та отримує серйозні травми. Про це дізнається Маттіас Бек та його дружина Карін, донька яких таємничо зникла 13 років тому.

"Любе дитя": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Падіння дому Ашерів"

Рік: 2023

Жанр: драма, жахи

Країна: США

Рейтинг IMDb: 8.0

Цей серіал також знятий на основі однойменного оповідання Едгара Аллана По. Згідно з сюжетом, задля захисту свого статку та майбутнього, безжальні брат та сестра створюють династію. Однак ця династія починає руйнуватися, коли їхні спадкоємці один за одним загадково гинуть.

"Падіння дому Ашерів": дивіться онлайн трейлер серіалу