В подборке Кино 24 – четыре сериала последних лет, которые много обсуждали в сети и получили заслуженную популярность. Это одни из лучших лент, которые подойдут для просмотра жаркими летними вечерами.

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"Очень странные дела"

Сериал переносит в небольшой город Монтаук 80-х годов. Мальчик Уилл, который катался с друзьями на велосипедах, заехал слишком далеко. Товарищи бросились его искать, но нашли только молчаливую девочку. Только она может раскрыть тайны и рассказать о том, что произошло. Тем временем в городе происходят странные события.

"Очень странные дела": смотрите трейлер онлайн

В 2022 году вышел 4 сезон сериала, каждый из них состоит из 8-9 эпизодов. Уже на следующий год готовится выход 5 сезона.

"Белый лотос"

События разворачиваются в райском уголке на Гавайских островах, вокруг гостей и персонала отеля "Белый лотос". Здесь люди проводят неделю, пытаясь забыть обо всех проблемах и неурядицах. Но через некоторое время между гостями и работниками возникают конфликты. В идеальном месте появляется все более темная составляющая.

"Белый лотос": смотрите трейлер онлайн

Сериал состоит из двух сезонов, а в 2023 начались съемки третьего. К актерскому составу привлекли российско-сербского актера Милоша Биковича, но после скандала HBO отказалась с ним сотрудничать.

"Половое воспитание"

Комедийно-драматический сериал рассказывает о подростках, обучающихся в средней школе городка Мурдейл. Главный герой Отис Милберн живет с матерью-сексологом Джин. В первые дни учебного года Отис помогает с интимными проблемами другим школьникам. Мейв Вайли понимает, что у парня настоящий талант, и предлагает ему консультировать других за деньги.

"Половое воспитание": смотрите трейлер онлайн

Сериал состоит из 4 сезонов – последний был завершающим и вышел в 2023 году.

"Эмили в Париже"

В центре сюжета – Эмили Купер, которая работала в Чикаго директором по маркетингу. Она получает предложение отправиться в Париж вместо своей руководительницы. Ее ждет новый коллектив, местная культура, друзья и любовь.

"Эмили в Париже": смотрите трейлер онлайн

Четвертый сезон сериала разделили на две части: первая выйдет 15 августа, а следующая – 12 сентября.