У добірці Кіно 24 – чотири серіали останніх років, які багато обговорювали у мережі та здобули заслужену популярність. Це одні з найкращих стрічок, які підійдуть для перегляду спекотними літніми вечорами.

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"Дивні дива"

Серіал переносить у невелике місто Монтаук 80-х років. Хлопчик Вілл, який катався з друзями на велосипедах, заїхав надто далеко. Товариші кинулися його шукати, але знайшли тільки мовчазну дівчинку. Лише вона може розкрити таємниці та розповісти про те, що сталося. Тим часом у місті відбуваються дивні події.

"Дивні дива": дивіться трейлер онлайн

У 2022 році вийшов 4 сезон серіалу, кожен з них складається з 8-9 епізодів. Вже на наступний рік готується вихід 5 сезону.

"Білий лотос"

Події розгортаються у райському куточку на Гавайських островах, навколо гостей та персоналу готелю "Білий лотос". Тут люди проводять тиждень, намагаючись забути про всі проблеми й негаразди. Та через певний час між гостями і працівниками виникають конфлікти. В ідеальному місці з'являється все темніша складова.

"Білий лотос": дивіться трейлер онлайн

Серіал складається з двох сезонів, а у 2023 почались зйомки третього. До акторського складу долучили російсько-сербського актора Мілоша Биковича, але після скандалу HBO відмовилася з ним співпрацювати.

"Сексуальна освіта"

Комедійно-драматичний серіал розповідає про підлітків, що навчаються у середній школі містечка Мурдейл. Головний герой Отіс Мілберн живе з матір'ю-сексологинею Джин. У перші дні навчального року Отіс допомагає з інтимними проблемами іншим школярам. Мейв Вайлі розуміє, що в хлопця справжній талант, і пропонує йому консультувати інших за гроші.

"Сексуальна освіта": дивіться трейлер онлайн

Серіал складається з 4 сезонів – останній був завершальним і вийшов у 2023 році.

"Емілі в Парижі"

У центрі сюжету – Емілі Купер, яка працювала у Чикаго директоркою з маркетингу. Вона отримує пропозицію відправитися до Парижа замість своєї керівниці. Її чекає новий колектив, місцева культура, друзі та кохання.

"Емілі в Парижі": дивіться трейлер онлайн

Четвертий сезон серіалу розділили на дві частини: перша вийде 15 серпня, а наступна – 12 вересня.