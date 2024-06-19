Совсем скоро на экранах: 6 самых ожидаемых сериалов лета 2024 года

Первая половина июня уже прошла, а вместе с ней отгремели премьеры многих интересных сериалов. Но это далеко не все новинки, которые ждут киноманы этим летом.

Узнавайте о сериалах, которые появятся на экранах уже этим летом. От увлекательного "Медведя" до романтической "Эмили в Париже" – на эти новинки стоит дождаться.

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"Медведь"

Третий сезон интересного сериала о жизни харизматичного шеф-повара выйдет 27 июня. В новой части Карми будет руководить желанным рестораном. Он хочет выйти за пределы и постоянно развиваться в своем творчестве.

"Медведь" 3 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Санни"

Черная комедия появится на экранах 10 июля. В центре сюжета женщина из Киото, муж и сын которой исчезли после аварии. Проходит время после трагедии, вот она получает работу в подарок от компании мужа.

"Санни: смотрите трейлер онлайн

"Те, что скоро умрут"

Сериал погрузит зрителя в эпоху Древнего Рима и гладиаторов. Энтони Хопкинс сыграл жестокого императора Веспасиана, который готов удовлетворять желания толпы – зрелищ и крови.

"Те, что скоро умрут": смотрите трейлер онлайн

"Леди в озере"

Натали Портман сыграла в сериале домохозяйку, которая оставляет жизнь недалеко от города и становится репортером-расследователем в Балтиморе. Женщина исследует таинственное исчезновение еврейской девушки и убийство темнокожего бармена. Разгадка может подвергнуть ее и ее близких опасности. Премьера - 19 июля.

"Леди в озере": смотрите трейлер онлайн

"Эмили в Париже"

Четвертый сезон сериала разделили на две части: первая выйдет 15 августа, а следующая - 12 сентября. Эмили испытывает сильные чувства к двум мужчинам - Габриэлю, который скоро станет отцом, и Альфи. Однако химия между девушкой и Габриэлем чувствуется все больше и больше. Но в новом сезоне Эмили кроме драмы ждут интересные путешествия.

"Эмили в Париже" 4 сезон: смотрите анонс онлайн

"Патинко"

23 августа мы увидим вторую часть сногсшибательного южнокорейского сериала, основанного на одноименном бестселлере. Он рассказывает о четырех поколениях корейской семьи - с 1915 до 1989 года.

"Патинко" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн