Дізнавайтеся про серіали, які з'являться на екранах вже цього літа. Від захопливого "Ведмедя" до романтичної "Емілі в Парижі" – на ці новинки варто дочекатися.

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"Ведмідь"

Третій сезон цікавого серіалу про життя харизматичного шеф-кухаря вийде 27 червня. У новій частині Кармі керуватиме омріяним рестораном. Він хоче вийти за межі та постійно розвиватись у своїй творчості.

"Ведмідь" 3 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Санні"

Чорна комедія з'явиться на екранах 10 липня. У центрі сюжету жінка з Кіото, чоловік та син якої зникли після аварії. Проходить час після трагедії, як-от вона отримує робота у подарунок від компанії чоловіка.

"Санні: дивіться трейлер онлайн

"Ті, що скоро помруть"

Серіал занурить глядача у епоху Стародавнього Риму та гладіаторів. Ентоні Гопкінс зіграв жорстокого імператора Веспасіана, який готовий задовольняти бажання натовпу – видовищ і крові.

"Ті, що скоро помруть": дивіться трейлер онлайн

"Леді в озері"

Наталі Портман зіграла у серіалі домогосподарку, яка залишає життя неподалік міста і стає репортеркою-розслідувачкою у Балтиморі. Жінка досліджує таємниче зникнення єврейської дівчини та вбивство темношкірого бармена. Розгадка може наразити її та на її близьких на небезпеку. Прем'єра - 19 липня.

"Леді в озері": дивіться трейлер онлайн

"Емілі в Парижі"

Четвертий сезон серіалу розділили на дві частини: перша вийде 15 серпня, а наступна - 12 вересня. Емілі має сильні почуття до двох чоловіків - Габріеля, який скоро стане батьком, та Альфі. Однак хімія між дівчиною та Габріелем відчувається щоразу більше. Та у новому сезоні Емілі крім драми чекають цікаві подорожі.

"Емілі в Парижі" 4 сезон: дивіться анонс онлайн

"Патінко"

23 серпня ми побачимо другу частину карколомного південнокорейського серіалу, що заснований на однойменному бестселері. Він розповідає про чотири покоління корейської сім'ї - з 1915 до 1989 року.

"Патінко" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн