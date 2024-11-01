Что смотреть в этом месяце: 5 самых ожидаемых сериалов, которые появятся на Netflix в ноябре

С приходом нового месяца киноманы ожидают особые новинки среди фильмов и сериалов. Netflix готовится удивлять подписчиков премьерами –это новые интересные телешоу.

В ноябре этого года платформа Netflix представляет новые сериалы, которые подойдут для просмотра прохладными вечерами. Кино 24 расскажет, что стоит посмотреть в этом месяце.

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"Рожденная сиять"

Дата премьеры: 7 ноября

Драматический сериал рассказывает о двух актрисах, одна из которых решает выйти замуж за общего товарища. Их брак становится причиной раскола между успешными звездами, которые из подруг превращаются в соперниц.

"Рожденная сиять": смотрите трейлер онлайн

"Обратный Отсчет: Пол – Тайсон"

Дата премьеры: 7 ноября

Документальный мини-сериал расскажет о закулисье тренировочных лагерей Джейка Пола и Майка Тайсона, когда спортсмены готовились к решающему боксерскому поединку.

"Обратный Отсчет: Пол – Тайсон": смотрите трейлер онлайн

"Банк в осаде"

Дата премьеры: 8 ноября

Криминальный триллер основан на реальных событиях, когда в Испании в 1981 году ограбили банк. Мини-сериал рассказывает о группе грабителей, которые захватывают офис Центрального банка в Барселоне. Ограбление и задержание заложников превращается в угрозу испанской демократии.

"Банк в осаде": смотрите трейлер онлайн

"За гранью прощания"

Дата премьеры: 14 ноября

Девушка теряет своего жениха в тот самый день, когда он делает ей предложение. Через несколько месяцев после трагедии она встречает мужчину, который получил сердце ее покойного жениха благодаря трансплантации. У незнакомца появляются странные ощущения, словно эмоциональная связь через воспоминания своего донора.

"За гранью прощания": смотрите трейлер онлайн

"Безумие"

Дата премьеры: 28 ноября

Медийный эксперт Манси Дэниелс стал свидетелем убийства в глуши леса Поконос. Он должен сделать все для того, чтобы его признали невиновным. Борясь за справедливость, Манси пытается восстановить связь с семьей и вернуть утраченные идеалы.

"Безумие": смотрите трейлер онлайн