У листопаді цього року платформа Netflix презентує нові серіали, що підійдуть для перегляду прохолодними вечорами. Кіно 24 розповість, що варто подивитися цього місяця.

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"Народжена сяяти"

Дата прем'єри: 7 листопада

Драматичний серіал розповідає про двох акторок, одна з яких вирішує вийти заміж за спільного товариша. Їхній шлюб стає причиною розколу між успішними зірками, які з подруг перетворюються на суперниць.

"Народжена сяяти": дивіться трейлер онлайн

"Зворотний Відлік: Пол – Тайсон"

Дата прем'єри: 7 листопада

Документальний мінісеріал розповість про залаштунки тренувальних таборів Джейка Пола та Майка Тайсона, коли спортсмени готувалися до вирішального боксерського поєдинку.

"Зворотний Відлік: Пол – Тайсон": дивіться трейлер онлайн

"Банк в облозі"

Дата прем'єри: 8 листопада

Кримінальний трилер заснований на реальних подіях, коли в Іспанії у 1981 році пограбували банк. Мінісеріал розповідає про групу грабіжників, які захоплюють офіс Центрального банку в Барселоні. Пограбування та затримання заручників перетворюється на загрозу іспанській демократії.

"Банк в облозі": дивіться трейлер онлайн

"За гранню прощання"

Дата прем'єри: 14 листопада

Дівчина втрачає свого нареченого у той самий день, коли він робить їй пропозицію. Через кілька місяців після трагедії вона зустрічає чоловіка, який отримав серце її покійного нареченого завдяки трансплантації. У незнайомця з'являються дивні відчуття, немов емоційний зв'язок через спогади свого донора.

"За гранню прощання": дивіться трейлер онлайн

"Безумство"

Дата прем'єри: 28 листопада

Медійний експерт Мансі Деніелс став свідком вбивства у глушині лісу Поконос. Він повинен зробити все для того, щоб його визнали невинним. Борючись за справедливість, Мансі намагається відновити зв'язок з сім'єю та повернути втрачені ідеали.

"Безумство": дивіться трейлер онлайн