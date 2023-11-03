В материале 24 Канала читайте о сериалах, которые выйдут на Netflix в ноябре. Выбирайте ленту для просмотра и проведите незабываемый вечер в кругу близких.

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Сериалы, которые выйдут на Netflix в ноябре 2023 года

"Первые дни"

Дата выхода: 01.11.23

Каждый эпизод – это художественный фильм, вдохновленный реальными событиями. Весть о начале полномасштабной войны застала героев историй врасплох, разделив их жизнь на "до" и "после". Киевский бездомный стремится попасть в бригаду ТрО, но не имеет необходимых документов. Известный артист отказывается покинуть столицу и живет самостоятельно, избавившись от охраны, ассистентов и помощников. Женщина вместе с двумя своими детьми и двумя мужчинами, бывшим и нынешним, вынуждена жить в однокомнатной квартире. Десять надзирателей частного зоопарка, находясь в условиях оккупации, пытаются спасти 100 животных. Немец приезжает забрать свою девушку из Киева, но она отказывается покидать страну. Мальчик Егор преодолевает свои страхи перед обстрелами благодаря компьютерной игре и воображению.

"Первые дни": смотрите онлайн трейлер сериала

"Девушка с сигаретой"

Дата выхода: 02.11.23

Сюжет рассказывает историю любви и самопознания разворачивающейся одаренной мастерицы, когда она бросает вызов традициям индонезийской сигаретной промышленности 1960-х годов.

"Девушка с сигаретой": смотрите онлайн трейлер сериала

"Все то незримый свет"

Дата выхода: 02.11.23

Эта история рассказывает о слепой французской девушке Мари-Лор Леблан, которая скрывается вместе со своим отцом и одиноким дядей в Сен-Мало, а также о сообразительном юноше Вернере, который призвал гитлеровский режим и специализируется на ремонте радиооборудования. Их тайная связь становится светом среди ужасного мрака Второй мировой войны.

"Все тот незримый свет": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ферри: Сериал"

Дата выхода : 03.11.23

Ферри Боуман горит желанием получить необходимые деньги. Когда открывается вакансия среди лучших дилеров Брабанта после масштабного рейда, он не теряет времени и использует эту удивительную возможность.

"Ферри: Сериал": смотрите онлайн трейлер сериала

"Кравец" 3 сезон

Дата выхода: 03.11.23

Известный портной начинает процесс пошива свадебного платья для невесты своего лучшего друга. Однако каждый из них скрывает темные секреты, которые скоро перевернут их жизнь с ног на голову.

"Портной": смотрите онлайн трейлер сериала

"Закат на продажу" 7 сезон

Дата выхода : 03.11.23

Высококвалифицированные агенты компании "Оппенгайм групп" обеспечивают состоятельным клиентам из Лос-Анджелеса роскошный образ жизни. Здесь связи решают все, и это сулит грандиозную драму.

"Закат на продажу": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ежедневная доза солнца"

Дата выхода: 03.11.23

Молодая медсестра, наполненная решимостью принести свет в жизнь тех, кому она оказывает помощь, углубляется в мир психических расстройств и историй своих пациентов.

"Ежедневная доза солнца": смотрите онлайн трейлер сериала

"Корона" 6 сезон, часть 1

Дата выхода: 16.11.23

Драматический телесериал, созданный Питером Морганом для Netflix. Шоу повествует историю британской королевской семьи в середине XX века.

"Корона": смотрите онлайн трейлер сериала

"Игра в кальмара: Испытания"

Дата выхода: 22.11.23

С самым большим составом участников в истории реалити-шоу, 456 реальных игроков примут участие в игре в погоне за головокружительный денежный приз в размере 4,56 миллиона долларов.

"Игра в кальмара: Испытания": смотрите онлайн трейлер сериала

"Вирджин-Ривер" 5 сезон, 2 часть

Дата выхода: 30.11.23

В поисках новой жизни медсестра переезжает из Лос-Анджелеса в городок на севере штата Калифорнии и неожиданно для себя находит там кое-что.

" Вирджин-Ривер": смотрите онлайн трейлер сериала

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