5 самых ожидаемых сериалов октября
Источник:Elle UA
Второй месяц осени будет богат новыми сериалами от всемирно известных стриминговых сервисов, среди которых Netflix, Apple TV+ и HBO Max.
Поклонники кино наконец-то смогут насладиться долгожданными продолжениями любимых лент, а также увидеть громкие новинки. Что именно подготовили для мира кинотворцы – рассказываем дальше.
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"Падение дома Ашеров"Где смотреть: Netflix
Жанр: ужасы
Драматический сериал от Майка Фленагана, основанный на одноименном готическом рассказе Эдгара Алана По. В центре сюжета – генеральный директор коррумпированной фармацевтической компании. Брат и сестра строят семейную династию, чтобы обеспечить себе безбедное будущее, однако ее наследники при загадочных обстоятельствах начинают гибнуть друг за другом.
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"Уроки химии"Где смотреть: Apple TV+
Жанр: драма
Этот сериал создан на основе романа американской писательницы Бонни Гармус. Элизабет Зотт пытается построить научную карьеру в химической лаборатории в США в 1960-х годах. Однако она сталкивается с популярным тогда общественным мнением – место женщины только в домашней сфере. Тогда главная героиня соглашается на работу в телевизионном кулинарном шоу, где стремится научить домохозяек не только рецептам.
"Уроки химии": смотрите онлайн трейлер сериала
"Люпен", 3 сезонГде смотреть: Netflix
Жанр: боевик
В новом сезоне фанаты "Люпена" увидят продолжение борьбы главного героя с беспринципным магнатом Хьюбертом Пеллегрини. Он будет готовиться к последней великой миссии перед отходом от дел – похищение драгоценного украшения "Черная жемчужина".
"Люпен": смотрите онлайн трейлер 3 сезона
"Наш стяг несет смерть", 2 сезонГде смотреть: HBO Max
Жанр: комедия, боевик
Аристократ Стид Боннет отказывается от привычной жизни, чтобы стать капитаном пиратского корабля. Однако подопечные не относятся к нему всерьез, считают его слишком мягким и решают убить.
"Наш стяг несет смерть": смотрите онлайн трейлер 2 сезона
"Тела"Где смотреть: Netflix
Жанр: триллер
В этом минисериале четыре детектива, живущие в четырех разных эпохах, находят в лондонском квартале Вайтчепел тело одной жертвы. У каждого есть собственный подход к делу, однако вскоре все осознают, что это преступление является частью сговора.
"Тела": смотрите онлайн трейлер сериала