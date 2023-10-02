5 самых ожидаемых сериалов октября

Второй месяц осени будет богат новыми сериалами от всемирно известных стриминговых сервисов, среди которых Netflix, Apple TV+ и HBO Max.

Поклонники кино наконец-то смогут насладиться долгожданными продолжениями любимых лент, а также увидеть громкие новинки. Что именно подготовили для мира кинотворцы – рассказываем дальше.

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"Падение дома Ашеров"

Netflixужасы

Драматический сериал от Майка Фленагана, основанный на одноименном готическом рассказе Эдгара Алана По. В центре сюжета – генеральный директор коррумпированной фармацевтической компании. Брат и сестра строят семейную династию, чтобы обеспечить себе безбедное будущее, однако ее наследники при загадочных обстоятельствах начинают гибнуть друг за другом.

"Падение дома Ашеров": смотрите онлайн трейлер сериала

"Уроки химии"

Кино учит нас верить в невозможное. Favbet помогает сделать невозможное реальным. Удобный сервис для игр, казино, ставки на спорт – каждый найдет то, что ему по вкусу.Apple TV+драма

Этот сериал создан на основе романа американской писательницы Бонни Гармус. Элизабет Зотт пытается построить научную карьеру в химической лаборатории в США в 1960-х годах. Однако она сталкивается с популярным тогда общественным мнением – место женщины только в домашней сфере. Тогда главная героиня соглашается на работу в телевизионном кулинарном шоу, где стремится научить домохозяек не только рецептам.

"Уроки химии": смотрите онлайн трейлер сериала

"Люпен", 3 сезон

Netflixбоевик

В новом сезоне фанаты "Люпена" увидят продолжение борьбы главного героя с беспринципным магнатом Хьюбертом Пеллегрини. Он будет готовиться к последней великой миссии перед отходом от дел – похищение драгоценного украшения "Черная жемчужина".

"Люпен": смотрите онлайн трейлер 3 сезона

"Наш стяг несет смерть", 2 сезон

HBO Maxкомедия, боевик

Аристократ Стид Боннет отказывается от привычной жизни, чтобы стать капитаном пиратского корабля. Однако подопечные не относятся к нему всерьез, считают его слишком мягким и решают убить.

"Наш стяг несет смерть": смотрите онлайн трейлер 2 сезона

"Тела"

Netflixтриллер

В этом минисериале четыре детектива, живущие в четырех разных эпохах, находят в лондонском квартале Вайтчепел тело одной жертвы. У каждого есть собственный подход к делу, однако вскоре все осознают, что это преступление является частью сговора.

"Тела": смотрите онлайн трейлер сериала