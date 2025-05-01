10 самых ожидаемых сериалов мая, которые стоит посмотреть
- В мае состоятся премьеры новых сезонов популярных сериалов, таких как "И просто так", "Ходячие мертвецы: Мертвый город", "Покерфейс" и "Девять идеальных незнакомцев".
- Среди новинок стоит обратить внимание на сериалы "Четыре времени года", "Сирены", "Убийца-бот" и "Лучшая сестра".
- Сериалы будут выпущены на различных платформах, включая Netflix, HBO, AMC, Peacock, Apple TV+, Hulu и Prime Video.
- Сюжеты охватывают различные жанры: от зомби-триллеров до комедийных драм и научной фантастики.
В мае телевизионные экраны взрываются премьерами –от громких продолжений любимых хитов до амбициозных новинок, которые уже претендуют на статус лучших в этом году. Сериалы, которые выйдут в этом месяце, точно стоит добавить в свой список просмотра.
Новый сезон популярного "И просто так", триллер "Сирена" о женщинах, премьеры от Netflix – редакция Кино 24 собрала главные сериальные премьеры этого месяца.
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"Четыре времени года"
Премьера: 1 мая на Netflix
Комедийный сериал расскажет о трех парах друзей, которые каждый сезон едут в совместный отпуск. Но внезапно все меняется, когда одна из пар разводится. В очередную поездку мужчина берет с собой значительно более молодую женщину.
"Четыре времени года: смотрите трейлер онлайн
"Ходячие мертвецы: Мертвый город" 2 сезон
Премьера: 4 мая на AMC
Сиквел одного из лучших сериалов о зомби расскажет о Мэгги и Ниган. Они отправляются в путешествие по апокалиптическому Манхэттену, чтобы найти украденного сына.
"Ходячие мертвецы: Мертвый город": смотрите трейлер онлайн
"Покерфейс" 2 сезон
Премьера: 8 мая на Peacock
Официантка в казино Чарли Кейл имеет особую способность – понимать, когда кто-то врет. Девушка убегает от своего босса и решает путешествовать по Америке. На пути она использует свои способности и заодно помогает другим раскрывать преступления.
"Покерфейс": смотрите трейлер онлайн
"Любовь, смерть и роботы" 4 сезон
Премьера: 15 мая на Netflix
Возвращение анимационного сериала-антологии, основанный на фантастическом фильме "Тяжелый металл", будет иметь в основе новую историю. Несмотря на то, что рассказы не связаны друг с другом, все они будут касаться любви, смерти и роботов.
"Любовь, смерть и роботы": смотрите трейлер онлайн
"Дастер"
Премьера: 15 мая на HBO и MAX
События сериала разворачиваются на юго-западе в 1972 году. В центре сюжета – первая темнокожая женщина-агент ФБР, которая борется с преступной группировкой. Ей помогает талантливый водитель-беглец.
"Дастер": смотрите трейлер онлайн
"Убийца-бот"
Премьера: 16 мая на Apple TV+
Главный герой – охранный андроид по имени Убийцебот. Он имеет возможность мыслить свободно, но скрывает это. Убийцебот выполняет жестокие и опасные задачи, чувствуя тягу к людям и одновременно удивление из-за их слабости.
"Убийцебот": смотрите трейлер онлайн
"Девять идеальных незнакомцев" 2 сезон
Премьера: 21 мая на Hulu и Prime Video
Увлекательный киллер с Николь Кидман рассказывает о событиях в элитном пансионате в Австралии. Сюда приезжает девять человек, которые хотят отдохнуть телом и душой. Но это удается далеко не всем. В новом сезоне героиня Николь Кидман снова организует ретрит, на этот раз в Австрии.
"Девять идеальных незнакомцев": смотрите трейлер онлайн
"Сирены"
Премьера: 22 мая на Netflix
Девон – главная героиня, которая волнуется из-за отношений своей сестры Симоны с ее новой руководительницей Микаэлой. Женщина решается вмешаться, не осознавая, каким соперником является Микаэла. Все девушки отправляются на уикенд в поместье светской львицы на берег океана, где и выясняют отношения.
"Сирены": смотрите трейлер онлайн
"И просто так" 3 сезон
Премьера: 29 мая на HBO и MAX
Знаменитый сериал возвращается, чтобы рассказать о приключениях Керри, Миранды и Шарлотты. Второй сезон заинтриговал появлением Эйдана, поэтому в новых сериях станет известно, сможет ли он восстановить отношения с главной героиней Кэрри. Продолжится история и других героинь.
"И просто так": смотрите трейлер онлайн
"Лучшая сестра"
Премьера: 29 мая на Prime Video
Сериал рассказывает о двух сестрах с непростыми отношениями. Хлоя живет с мужем и сыном, а ее сестра борется с наркотической зависимостью. Их мир переворачивает убийство мужа Хлои. В то же время это событие помогает открыть семейные тайны, что скрывались годами.
"Лучшая сестра": смотрите трейлер онлайн