Это ленты разных жанров, поэтому каждый найдет интересное для просмотра. Кинотворцы порадуют небанальными сюжетами и ярким актерским составом.
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"Новый образ" / The new look
Дата премьеры: 14 февраля
Жанр: драма
Этот сериал точно понравится ценителям моды. В нем рассказывается о всемирно известных дизайнерах – Кристиана Диора, Коко Шанель и их современниках. События разворачиваются во время Второй мировой войны.
"Новый образ": смотрите онлайн трейлер сериала
"Сахар" / Sugar
Дата премьеры: 5 апреля
Жанр: драма, детектив
Одна из самых ожидаемых премьер весны – история о частном детективе, который расследует исчезновение любимой внучки голливудского продюсера. Одновременно с выполнением этого задания главному герою приходится бороться с собственными демонами.
"Сахар": смотрите онлайн трейлер сериала
"Франклин" / Franklin
Дата премьеры: 12 апреля
Жанр: драма, биографический
Это сериал о самой большой авантюре в жизни Бенджамина Франклина, которая состоялась во время Американской революции. Тогда он отправился в секретную и успешную дипломатическую миссию во Францию, чтобы защитить независимость США.
"Презумпция невиновности" / Presumed innocent
Дата премьеры: 14 июня
Жанр: детектив
В сериале исследуют одержимость, политикой и силу любви. Это история о том, как ужасное убийство переворачивает с ног на голову всю прокуратуру Чикаго. А обвиняемый борется за сохранение брака и семьи.
"Земля женщин" / Land if woman
Дата премьеры: лето 2024
Жанр: комедия, драма, триллер
По сюжету, главная героиня вместе с мамой и дочерью убегает из города. Они втроем пытаются скрыть свое прошлое, поселившись в Испании.
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