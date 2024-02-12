Це стрічки різних жанрів, тож кожен знайде цікаве для перегляду. Кінотворці потішать небанальними сюжетами та яскравим акторським складом.

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"Новий образ" / The new look

Дата прем'єри: 14 лютого

Жанр: драма

Цей серіал точно сподобається поціновувачам моди. У ньому розповідається про всесвітньо відомих дизайнерів – Крістіана Діора, Коко Шанель та їхніх сучасників. Події розгортаються у час Другої світової війни.

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"Цукор" / Sugar

Дата прем'єри: 5 квітня

Жанр: драма, детектив

Одна з найочікуваніших прем'єр весни – історія про приватного детектива, який розслідує зникнення улюбленої онуки голлівудського продюсера. Водночас з виконанням цього завдання головному герою доводиться боротися з власними демонами.

"Цукор": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Франклін" / Franklin

Дата прем'єри: 12 квітня

Жанр: драма, біографічний

Це серіал про найбільшу авантюру в житті Бенджаміна Франкліна, яка відбулася в час Американської революції. Тоді він вирушив в секретну та успішну дипломатичну місію до Франції, щоб захистити незалежність США.

"Презумпція невинуватості" / Presumed innocent

Дата прем'єри: 14 червня

Жанр: детектив

У серіалі досліджують одержимість, політику та силу кохання. Це історія про те, як жахливе вбивство перевертає з ніг на голову всю прокуратуру Чикаго. А звинувачений бореться за збереження шлюбу та сім'ї.

"Земля жінок" / Land if woman

Дата прем'єри: літо 2024

Жанр: комедія, драма, трилер

За сюжетом, головна героїня разом із мамою та донькою втікає з міста. Вони втрьох намагаються приховати своє минуле, оселившись в Іспанії.

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