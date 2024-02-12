От детективов до драм: 5 самых ожидаемых сериалов на Apple TV+

Платформа Apple TV+ анонсировала самые ожидаемые сериалы этого года. Один из них выйдет уже 14 февраля, а другие премьеры стоит ожидать весной и летом.

Это ленты разных жанров, поэтому каждый найдет интересное для просмотра. Кинотворцы порадуют небанальными сюжетами и ярким актерским составом.

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"Новый образ" / The new look

Дата премьеры: 14 февраля

Жанр: драма

Этот сериал точно понравится ценителям моды. В нем рассказывается о всемирно известных дизайнерах – Кристиана Диора, Коко Шанель и их современниках. События разворачиваются во время Второй мировой войны.

"Новый образ": смотрите онлайн трейлер сериала

"Сахар" / Sugar

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Дата премьеры: 5 апреля

Жанр: драма, детектив

Одна из самых ожидаемых премьер весны – история о частном детективе, который расследует исчезновение любимой внучки голливудского продюсера. Одновременно с выполнением этого задания главному герою приходится бороться с собственными демонами.

"Сахар": смотрите онлайн трейлер сериала

"Франклин" / Franklin

Дата премьеры: 12 апреля

Жанр: драма, биографический

Это сериал о самой большой авантюре в жизни Бенджамина Франклина, которая состоялась во время Американской революции. Тогда он отправился в секретную и успешную дипломатическую миссию во Францию, чтобы защитить независимость США.

"Презумпция невиновности" / Presumed innocent

Дата премьеры: 14 июня

Жанр: детектив

В сериале исследуют одержимость, политикой и силу любви. Это история о том, как ужасное убийство переворачивает с ног на голову всю прокуратуру Чикаго. А обвиняемый борется за сохранение брака и семьи.

"Земля женщин" / Land if woman

Дата премьеры: лето 2024

Жанр: комедия, драма, триллер

По сюжету, главная героиня вместе с мамой и дочерью убегает из города. Они втроем пытаются скрыть свое прошлое, поселившись в Испании.

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