Эти сериалы вышли 20 лет назад и до сих пор остаются безумно популярными
- Сериалы 2006 года, такие как: "Декстер", "Кайл XY" и "Торчвуд", до сих пор остаются популярными среди зрителей.
- Эти сериалы, хоть и разного жанра, отмечаются высокими рейтингами на IMDb и значительным количеством серий.
Время летит с такой скоростью, что даже не успеваешь оглянуться, как твои любимые актеры почему-то постарели. Но самое главное, что остается творческое наследие, которое навсегда запечатлело их роли в кино.
В 2006 году вышло немало сериалов, которые когда-то любили смотреть по телевидению. Со временем даже могли и забыться их названия, однако 24 Канал напомнит о некоторых из них.
Обратите внимание Не "Сумерками" едиными: лучшие роли Роберта Паттинсона
"Декстер", 2006 – 2013
Рейтинг IMDb: 8,6
Количество сезонов: 8
Количество серий: 96
Культовый американский сериал о Декстере Моргане – судебного эксперта из Майами, который ведет двойную жизнь серийного убийцы. Он охотится только на преступников, избежавших правосудия, придерживаясь строгого "кодекса Гарри", чтобы утолить свою потребность в убийствах.
"Декстер": смотрите онлайн трейлер сериала
"Кайл XY", 2006 – 2009
Рейтинг IMDb: 7,4
Количество сезонов: 3
Количество серий: 43
Научно-фантастический сериал о подростке с амнезией, что просыпается в лесу под Сиэтлом без пупка и навыков общения. Герой имеет сверхразум, быстро учится и пытается раскрыть тайну своего происхождения. Он адаптируется к жизни в приемной семье, пока его преследуют загадочные и непонятные силы.
"Кайл XY": смотрите онлайн трейлер сериала
"Торчвуд", 2006 – 2011
Рейтинг IMDb: 7,7
Количество сезонов: 4
Количество серий: 41
Британский научно-фантастический сериал (спин-офф "Доктора Кто"), который рассказывает о работе секретного кардиффского отделения "Института Торчвуд". Команда бессмертного капитана Джека Гаркнесса охотится за пришельцами, изучает инопланетные технологии и защищает Землю от сверхъестественных угроз.
"Торчвуд": смотрите онлайн трейлер сериала
Другие сериалы, которые вышли в 2006 году
- "Эврика";
- "Герои";
- "H2O: Просто добавь воды";
- "Робин Гуд";
- "Анна Пиль" и другие.
Какие фильмы мы смотрели в 2000-х годах?
В 00-х годах появилось много новых историй и персонажей. "Гладиатор" породил Максимуса – легендарного военачальника Римской империи, которого предали, и чтобы спастись ему пришлось стать гладиатором и сойтись на арене со своим заклятым врагом.
А первый "Пункт назначения", где обычный школьник видит видение со взрывом самолета и в последний момент сходит с борта судна. Теперь у ФБР есть тот вопрос.