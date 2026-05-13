Эти сериалы вышли 20 лет назад и до сих пор остаются безумно популярными

Время летит с такой скоростью, что даже не успеваешь оглянуться, как твои любимые актеры почему-то постарели. Но самое главное, что остается творческое наследие, которое навсегда запечатлело их роли в кино.

В 2006 году вышло немало сериалов, которые когда-то любили смотреть по телевидению. Со временем даже могли и забыться их названия, однако 24 Канал напомнит о некоторых из них.

"Декстер", 2006 – 2013

Рейтинг IMDb: 8,6

Количество сезонов: 8

Количество серий: 96

Культовый американский сериал о Декстере Моргане – судебного эксперта из Майами, который ведет двойную жизнь серийного убийцы. Он охотится только на преступников, избежавших правосудия, придерживаясь строгого "кодекса Гарри", чтобы утолить свою потребность в убийствах.

"Кайл XY", 2006 – 2009

Рейтинг IMDb: 7,4

Количество сезонов: 3

Количество серий: 43

Научно-фантастический сериал о подростке с амнезией, что просыпается в лесу под Сиэтлом без пупка и навыков общения. Герой имеет сверхразум, быстро учится и пытается раскрыть тайну своего происхождения. Он адаптируется к жизни в приемной семье, пока его преследуют загадочные и непонятные силы.

"Торчвуд", 2006 – 2011

Рейтинг IMDb: 7,7

Количество сезонов: 4

Количество серий: 41

Британский научно-фантастический сериал (спин-офф "Доктора Кто"), который рассказывает о работе секретного кардиффского отделения "Института Торчвуд". Команда бессмертного капитана Джека Гаркнесса охотится за пришельцами, изучает инопланетные технологии и защищает Землю от сверхъестественных угроз.

Другие сериалы, которые вышли в 2006 году

"Эврика";

"Герои";

"H2O: Просто добавь воды";

"Робин Гуд";

"Анна Пиль" и другие.

В 00-х годах появилось много новых историй и персонажей. "Гладиатор" породил Максимуса – легендарного военачальника Римской империи, которого предали, и чтобы спастись ему пришлось стать гладиатором и сойтись на арене со своим заклятым врагом.

А первый "Пункт назначения", где обычный школьник видит видение со взрывом самолета и в последний момент сходит с борта судна. Теперь у ФБР есть тот вопрос.