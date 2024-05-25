Именно такую подборку Кино 24 подготовили для вас на этот раз. Выбирайте ленту, которая пришлась вам по душе и наслаждайтесь просмотром во время своих дел.
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"Будет больно"
Это история о талантливом враче, который возглавляет одно из важнейших отделений в больнице – родильное отделение. Ежедневно он работает с будущими матерями, оказывая им необходимую медицинскую помощь и поддержку. Его главная цель – обеспечить, чтобы каждый ребенок появлялся на свет здоровым и сильным.
Он внимательно следит за состоянием здоровья рожениц, проводит необходимые обследования и процедуры, чтобы гарантировать безопасные роды. Благодаря его профессионализму и заботе, многие семьи получают настоящее счастье от рождения малышей.
"Будет больно": смотрите онлайн трейлер сериала
"Постоялец из космоса"
После аварии его космического корабля на Земле, пришелец, по имени Гарри вынужден искать убежище на новой планете. Он решает поселиться в небольшом провинциальном городке штата Колорадо, где принимает облик местного врача, чтобы не привлекать лишнего внимания.
Сначала Гарри трудно приспособиться к жизни среди людей, ведь их привычки и образ мышления сильно отличаются от его собственных. Однако со временем он начинает привыкать к новой среде и даже находит в ней определенный комфорт. Он наблюдает за людьми, учится их обычаям и культуре, и постепенно становится частью сообщества.
"Постоялец из космоса": смотрите онлайн трейлер сериала
Однако, чем больше времени Гарри проводит среди людей, тем больше его мучают сомнения относительно своей истинной миссии на Земле – уничтожить все человечество. Он видит не только их недостатки, но и проявления доброты, сострадания и любви. Эти наблюдения заставляют его переосмыслить свои первоначальные намерения и задуматься о том, действительно ли человечество заслуживает уничтожения.
Гарри начинает испытывать внутренний конфликт между своей миссией и новыми чувствами, которые пробуждаются в нем под влиянием человеческого окружения. Это заставляет его искать новые ответы и делать сложный выбор между долгом и моральными принципами.
"Бруклин 9-9"
Это история о том, как меняется жизнь детектива, который привык не воспринимать ничего серьезно, когда в его отделении появляется новый руководитель. Детектив, известный своим легкомысленным подходом к работе, с постоянными шутками и неуважением к правилам, неожиданно сталкивается с новым начальником, который имеет совсем другой подход к службе.
"Бруклин 9-9": смотрите онлайн трейлер сериала
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