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"Буде боляче"

Це історія про талановитого лікаря, який очолює одне з найважливіших відділень у лікарні – пологове відділення. Щодня він працює з майбутніми матерями, надаючи їм необхідну медичну допомогу та підтримку. Його головна мета – забезпечити, щоб кожна дитина з'являлася на світ здоровою і сильною.

Він уважно стежить за станом здоров'я породіль, проводить необхідні обстеження та процедури, щоб гарантувати безпечні пологи. Завдяки його професіоналізму і турботі, багато сімей отримують справжнє щастя від народження малюків.

"Буде боляче": дивіться онлайн трейлер серіалу

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"Постоялець з космосу"

Після аварії його космічного корабля на Землі, прибулець, на ім'я Гаррі змушений шукати притулок на новій планеті. Він вирішує оселитися в невеликому провінційному містечку штату Колорадо, де приймає вигляд місцевого лікаря, щоб не привертати зайвої уваги.

Спочатку Гаррі важко пристосуватися до життя серед людей, адже їхні звички й спосіб мислення сильно відрізняються від його власних. Проте з часом він починає звикати до нового середовища і навіть знаходить в ньому певний комфорт. Він спостерігає за людьми, вчиться їхнім звичаям і культурі, і поступово стає частиною спільноти.

"Постоялець з космосу": дивіться онлайн трейлер серіалу

Однак, чим більше часу Гаррі проводить серед людей, тим більше його мучать сумніви щодо своєї справжньої місії на Землі — знищити все людство. Він бачить не лише їхні недоліки, але й прояви доброти, співчуття і любові. Ці спостереження змушують його переосмислити свої початкові наміри й задуматися про те, чи дійсно людство заслуговує на знищення.

Гаррі починає відчувати внутрішній конфлікт між своєю місією і новими почуттями, які пробуджуються в ньому під впливом людського оточення. Це змушує його шукати нові відповіді та робити складний вибір між обов'язком і моральними принципами.

"Бруклін 9-9"

Це історія про те, як змінюється життя детектива, який звик не сприймати нічого серйозно, коли в його відділку з’являється новий керівник. Детектив, відомий своїм легковажним підходом до роботи, з постійними жартами й неповагою до правил, неочікувано стикається з новим начальником, який має зовсім інший підхід до служби.

"Бруклін 9-9": дивіться онлайн трейлер серіалу

Годі гаяти часу на скучні хатні обов'язки, якщо їх можна зробити вдвічі веселішими. Дивіться трейлери та обирайте серіал, який пора ввімкнути на фоні.