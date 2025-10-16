HBO Max уже доступен в Украине: какие сериалы посмотреть на стриминговом сервисе
- HBO Max официально заработал в Украине 14 октября.
- Среди рекомендованных сериалов на HBO Max: "Белый лотос", "Одни из нас", "Эйфория" и "И просто так...".
Во вторник, 14 октября, стриминговый сервис HBO Max официально заработал в Украине. Теперь украинцы могут оформить подписку и смотреть любимые фильмы и сериалы легально.
Редакция Кино 24 расскажет, какие сериалы на HBO Max стоит посмотреть. Они завоевали любовь и внимание многих зрителей, поэтому должны понравиться и вам. Сохраняйте подборку!
К слову Стриминговый сервис HBO Max официально заработал в Украине
Какие сериалы на HBO Max посмотреть?
"Белый лотос"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 21
В первом сезоне показана жизнь персонала тропического курорта на Гавайях и людей, которые там отдыхают. Богатые гости приехали сюда, чтобы расслабиться и развлечься, но у них немало проблем.
Персонал создает вокруг счастливую атмосферу, однако на нее давят невзгоды гостей.
"Белый лотос": смотрите онлайн трейлер сериала
"Одни из нас"
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 16
Сериал снят по мотивам игры The Last of Us, которую разработала компания Naughty Dog. В нем рассказывается о Джоэле, у которого погибла дочь, и Элли, которая может спасти человечество.
Это история о выживании в мире, опустошенном эпидемией. Главные роли сыграли непревзойденный Педро Паскаль и молодая британская актриса Белла Рамзи.
"Одни из нас": смотрите онлайн трейлер сериала
"Эйфория"
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 18
Ру Беннетт прошла реабилитацию и возвращается домой. Однако девушка не смогла отпустить прошлое, поэтому наркотики и вечеринки присутствуют в ее жизни. Однажды главная героиня знакомится с Джулс, которая помогает ей не потеряться в хаосе.
"Эйфория": смотрите онлайн трейлер сериала
"И просто так..."
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 33
Это сиквел к культовому сериалу "Секс и город". События сериала происходят спустя 20 лет. Зрители наблюдают за жизнью трех подруг: Кэрри Брэдшоу, Миранды Хоббс и Шарлотты Йорк.
"И просто так...": смотрите онлайн трейлер сериала
