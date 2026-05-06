Они среди самых популярных: 3 новых сериала на Netflix, которые вы посмотрите за ночь

Многие люди любят иногда проводить ночь за просмотром сериала. Например, в пятницу или на выходных, когда утром не нужно идти на работу или на учебу.

24 Канал расскажет, какие новые сериалы на Netflix можно посмотреть за ночь. Они популярны среди украинцев сейчас.

Какие новые сериалы на Netflix можно посмотреть за ночь?

"Замуж за убийцу?"

Количество серий: 3

В сериале, основанном на реальных событиях, рассказывается о судебно-медицинском эксперте докторе Кэролайн Мюрхед, которая узнала, что ее жених убил другого мужчину всего за несколько лет до встречи с ней.

Александр Маккеллар даже показал жене, где закопал тело. Теперь главная героиня должна сделать сложный выбор: и дальше мечтать о счастливой супружеской жизни или сдать мужа властям.

"Неизбранные"

Количество серий: 6

Сюжет разворачивается вокруг Рози, которая живет в закрытой христианской общине вместе с мужем Адамом и дочерью. Появление загадочного Сэма, заключенного-беглеца, проливает женщине свет на реальность. Возможно, тайная религиозная община не заботится об интересах главной героини.

"Учитель под прикрытием"

Количество серий: 8

Это история о математическом гении и мелком преступнике Эдди. Мужчина избежал тюремного заключения, работая под прикрытием учителя. Он должен установить личность ребенка крупного преступника.

Какие сериалы сейчас самые популярные на Netflix в Украине?

В тройку самых популярных сериалов среди украинцев вошли такие: "Учитель под прикрытием", "Гнев" і "Неизбранные", говорится на сайте Tudum. Также в списке: