В стиле "Тихой Навы": 2 сериала на Netflix, которые вам понравятся

15 января на Киевстар ТВ вышел детективный триллер в стиле true crime "Тихая Нава", главную роль в котором сыграл Александр Рудинский. Сериал, основанный на реальных событиях, сразу после премьеры покорил украинцев.

24 Канал расскажет о 2 сериалах на Netflix, которые похожи на "Тихую Наву". Они имеют высокий рейтинг и довольно популярны среди зрителей, поэтому должны вам понравиться.

Сериалы на Netflix, похожие на "Тихую Наву"

"Охотник за разумом"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий : 19

: 19 Рейтинг IMDb: 8.6/10

Сериал, снят по мотивам книги "Охотник за разумом: За кулисами элитного отдела криминалистов ФБР", которую написал бывший спецагент Джон Э. Дуглас. Режиссером стал Дэвид Финчер.

Это рассказ об агентах ФБР Голдене Форде и Билле Тенче, которые пытаются изучить психику серийных убийц и поймать их. Ведь правоохранителям часто приходится проникать в сознание преступников, чтобы задержать их.

"Охотник за разумом": смотрите онлайн трейлер сериала

"Его и ее"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.2/10

После потери дочери Анна отказалась от личной жизни и карьеры ведущей новостей. Однажды женщина узнает, что в Далонеге – городе, где она выросла, происходит убийство, поэтому главная героиня берется за расследование.

Однако Анна вынуждена работать со своим мужем – детективом Джеком Харпером, который расследует дело. Он начинает подозревать саму женщину, а в ходе событий открывается немало тайн.

"Его и ее": смотрите онлайн трейлер сериала

