В стиле "Тихой Навы": 2 сериала на Netflix, которые вам понравятся
- "Охотник за разумом" на Netflix имеет 2 сезона, 19 серий и рейтинг IMDb 8.6/10, рассказывает об агентах ФБР, которые изучают психику серийных убийц.
- "Его и ее" на Netflix имеет 1 сезон, 6 серий и рейтинг IMDb 7.2/10, рассказывает об Анне, которая занимается расследованием убийства в своем родном городе.
15 января на Киевстар ТВ вышел детективный триллер в стиле true crime "Тихая Нава", главную роль в котором сыграл Александр Рудинский. Сериал, основанный на реальных событиях, сразу после премьеры покорил украинцев.
24 Канал расскажет о 2 сериалах на Netflix, которые похожи на "Тихую Наву". Они имеют высокий рейтинг и довольно популярны среди зрителей, поэтому должны вам понравиться.
Кстати Новые украинские сериалы, которые вы могли пропустить
Сериалы на Netflix, похожие на "Тихую Наву"
"Охотник за разумом"
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 19
- Рейтинг IMDb: 8.6/10
Сериал, снят по мотивам книги "Охотник за разумом: За кулисами элитного отдела криминалистов ФБР", которую написал бывший спецагент Джон Э. Дуглас. Режиссером стал Дэвид Финчер.
Это рассказ об агентах ФБР Голдене Форде и Билле Тенче, которые пытаются изучить психику серийных убийц и поймать их. Ведь правоохранителям часто приходится проникать в сознание преступников, чтобы задержать их.
"Охотник за разумом": смотрите онлайн трейлер сериала
"Его и ее"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 6
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
После потери дочери Анна отказалась от личной жизни и карьеры ведущей новостей. Однажды женщина узнает, что в Далонеге – городе, где она выросла, происходит убийство, поэтому главная героиня берется за расследование.
Однако Анна вынуждена работать со своим мужем – детективом Джеком Харпером, который расследует дело. Он начинает подозревать саму женщину, а в ходе событий открывается немало тайн.
"Его и ее": смотрите онлайн трейлер сериала
Что известно о сериале "Тихая Нава"?
События сериала разворачиваются в маленьком городе "Тихая Нава", куда прибывает молодой юрист Адам Юшкевич. Парень берется за расследование ряда жестоких преступлений. Дело в том, что в городе насилуют и убивают женщин. Полиция и местные власти пытаются замять дела, поэтому Адаму придется бороться с системой.
В триллере сыграли Александр Рудинский, Анастасия Пустовит, Михаил Жонин, Сергей Кисель, Лариса Руснак, Андрей Саминин, Андрей Мостренко, Роман Ясиновский и многие другие.
За основу сериала взята реальная история, произошедшая в Киевской области. В течение 2006-2009 годов Юрий Николаевич Кузьменко насиловал и убивал женщин. Он получил различные прозвища: Боярский маньяк, Васильковский маньяк, Шатун, Элвис, Элвис-младший. Юрий находится в Роменской колонии №56. Он получил пожизненное заключение.