Новые украинские сериалы

"Служба 112", 2025

Количество серий: 16

Премьера ленты состоялась в декабре 2025 года. В основе сюжета – жизнь новосозданной базы экстренной помощи. В сериале показывают парамедиков, полицейских, спасателей и других людей, которые готовы пойти на все, чтобы спасти других. Их ждут немало опасных ситуаций, которые требуют коллективного сотрудничества, чтобы спасать людей в военное время и преодолевать другие вызовы войны, с которыми ежедневно сталкиваются украинцы.

"Тихая Нава", 2026

Количество серий: 8

Премьера детективного триллера в жанре true crime состоялась 15 января 2026 года.

События сериала разворачиваются в 2018 году, когда Адам вместе с невестой Инной приезжают в Тихую Наву, где планируют насладиться отдыхом. Однако отпуск влюбленных превращается в трагедию, ведь девушка становится жертвой изнасилования.

Она решает не молчать, а обращается в милицию, однако следствие проводится не слишком тщательно, а Адам становится главным подозреваемым. Мужчина не может смириться с таким развитием событий и берет ситуацию в свои руки. И вдруг в городе происходит новое преступление – изнасилование и убийство.

"Художник", 2025

Количество серий: 12

Этот сериал вышел в ноябре 2025 года. Сюжет шпионского детектива разгорается в наши дни в Украине. Дмитрия Сокорука – легендарного майора, находят через три года после исчезновения в машине коллаборанта. Мужчина не помнит, где он был все это время и что с ним происходило.

Теперь коллеги и близкие люди пытаются восстановить картину событий, чтобы понять, что случилось с мужчиной.

"Ограниченно пригодны", 2025

Количество серий: 8

Премьера мини-сериала состоялась в конце декабря 2025 года. Сюжет рассказывает об обычной украинской семье, жизнь которой меняется с началом полномасштабной войны.

Режиссер показал историю, когда люди проходят различные испытания, но не теряют чувство самоиронии и просто живут дальше.

"Белла Вита", 2026

Количество серий: 4

Этот мини-сериал самый "свежий" и уже успел взорвать сеть. Сюжет рассказывает об истории любви, которая, к сожалению, начинается с лжи. 25-летняя Вита Бондарчук, дизайнер свадебных платьев, приезжает на свадебную церемонию к известному с платьем и становится свидетелем настоящего скандала: невеста исчезает за считанные минуты до свадьбы.

Чтобы "не упасть лицом в болото" мужчина заставляет дизайнера временно побыть его женой. Сначала все идет хорошо, однако вдруг в прессе появляются статьи с заголовками о "тайном браке".

