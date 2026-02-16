24 Канал розповість про п'ять серіалів, які точно варті вашого часу.

Нові українські серіали

"Служба 112", 2025

Кількість серій: 16

Прем'єра стрічки відбулась у грудні 2025 року. В основі сюжету – життя новоствореної бази екстреної допомоги. У серіалі показують парамедиків, поліціянтів, рятувальників й інших людей, які готові піти на все, щоб врятувати інших. На них чекають чимало небезпечних ситуацій, які вимагають колективної співпраці, аби рятувати людей у воєнний час та долати інші виклики війни, з якими щодня стикаються українці.

"Служба 112": дивіться онлайн 1 епізод серіалу

"Тиха Нава", 2026

Кількість серій: 8

Прем'єра детективного трилера у жанрі true crime відбулась 15 січня 2026 року.

Події серіалу розгортаються у 2018 році, коли Адам разом із нареченою Інною приїжджають до Тихої Нави, де планують насолодитись відпочинком. Однак відпустка закоханих перетворюється на трагедію, адже дівчина стає жертвою зґвалтування.

Вона вирішує не мовчати, а звертається до правоохоронців, однак слідство проводиться не надто ретельно, а Адам стає головним підозрюваним. Чоловік не може змиритись з таким розвитком подій і бере ситуацію у свої руки. Аж раптом у місті стається новий злочин – зґвалтування та вбивство.

"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Митець", 2025

Кількість серій: 12

Цей серіал вийшов у листопаді 2025 року. Сюжет шпигунського детектива розгорається у наші дні в Україні. Дмитра Сокорука – легендарного майора, знаходять через три роки після зникнення в автівці колаборанта. Чоловік не пам'ятає, де він був увесь цей час і що з ним відбувалось.

Тепер колеги й близькі люди намагаються відновити картину подій, щоб зрозуміти, що трапилось з чоловіком.

"Митець": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Обмежено придатні", 2025

Кількість серій: 8

Прем'єра мінісеріалу відбулась наприкінці грудня 2025 року. Сюжет розповідає про звичайну українську родину, життя якої змінюється з початком повномасштабної війни.

Режисер показав історію, коли люди проходять різні випробування, але не втрачають відчуття самоіронії й просто живуть далі.

"Обмежено придатні": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Белла Віта", 2026

Кількість серій: 4

Цей мінісеріал "найсвіжіший" і вже встиг підірвати мережу. Сюжет розповідає про історію кохання, яка, на жаль, починається з брехні. 25-річна Віта Бондарчук, дизайнерка весільних суконь, приїздить на весільну церемонію до відомого з сукнею і стає свідком справжнього скандалу: наречена зникає за лічені хвилини до весілля.

Щоб "не впасти обличчям у болото" чоловік змушує дизайнерку тимчасово побути його дружиною. Спочатку все йде добре, однак раптом у пресі з'являються статті з заголовками про "таємний шлюб".

"Белла Віта": дивіться онлайн трейлер серіалу

