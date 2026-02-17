24 Канал розповість про 2 серіали на Netflix, які схожі на "Тиху Наву". Вони мають високий рейтинг і є доволі популярними серед глядачів, тож мають вам сподобатися.

Серіали на Netflix, схожі на "Тиху Наву"

"Мисливець за розумом"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій : 19

: 19 Рейтинг IMDb: 8.6/10

Серіал, знятий за мотивами книги "Мисливець за розумом: За кулісами елітного відділу криміналістів ФБР", яку написав колишній спецагент Джон Е. Дуґлас. Режисером став Девід Фінчер.

Це розповідь про агентів ФБР Голдена Форда та Білла Тенча, які намагаються вивчити психіку серійних убивць і зловити їх. Адже правоохоронцям часто доводиться проникати у свідомість злочинців, щоб затримати їх.

"Мисливець за розумом": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Його і її"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.2/10

Після втрати доньки Анна відмовилась від особистого життя та кар'єри ведучої новин. Одного разу жінка дізнається, що в Далонезі – місті, де вона виросла, стається вбивство, тож головна героїня береться за розслідування.

Проте Анна змушена працювати зі своїм чоловіком – детективом Джеком Харпером, який розслідує справу. Він починає підозрювати саму жінку, а в ході подій відкривається чимало таємниць.

"Його і її": дивіться онлайн трейлер серіалу

