До мурашек по телу: 3 сериала о реальных преступлениях, которые можно посмотреть на Netflix

Реальные преступления вызывают у зрителей смешанные чувства. Истории об убийствах, исчезновениях людей и судебных процессах одновременно пугают, но и захватывают и не дают отвести взгляд от экрана.

На платформе Netflix собрался немалый перечень лент, что основаны на реальных событиях. Кино 24 собрал сериалы о преступлениях, которые действительно происходили годами ранее. Они доказывают, что реальность может напугать больше выдумки.

К слову Захватывает и интригует с первых минут: остросюжетный украинский сериал на выходные

"Монстры"

Это сериал-антология, в котором каждый сезон рассказывает о другом преступнике или преступниках. Первый посвящен истории серийного убийцы Джеффри Дамера, который лишил жизни по меньшей мере 17 человек. Второй сезон рассказывает о Лайле и Эрике Менендесах, которых осудили за убийство собственных родителей. Ребята утверждали, что совершили это из-за физического и сексуального насилия.

Оба сезона вызвали неоднозначную реакцию как от критиков, так и от зрителей и тех, кто причастен к реальным историям. Однако они имели коммерческий успех.

"Чудовище: История Джеффри Дамера": смотрите трейлер онлайн

"Гризельда"

София Вергара воплотила главную роль в сериале об уроженке Колумбии и скандальной наркобаронессе, которая сбежала от мужа и с тремя детьми перебралась на юг США с поддельными документами. В Майами она начала новую криминальную жизнь, безжалостно расправляясь с врагами.

Гризельда Бланко была криминальным авторитетом в 70-80-х годах. Ее называли "кокаиновой крестной матерью", "черной вдовой" и подозревали в убийстве трех своих мужей.

"Гризельда": смотрите трейлер онлайн

"ДНК убийцы"

Шведский сериал рассказывает о двойном убийстве, произошедшем в 2004 году, и его расследовании. Сюжет сосредотачивается не на преступнике, а на жертвах и процессе. Главные персонажи – полицейский и генеалог, которые находятся в поисках ответов на вопросы. Один работает традиционными методами, а другой ищет подсказок в книгах.

Сериал основан на документальной книге, где описывалось раскрытие убийства, остававшихся нераскрытыми 16 лет.

"ДНК убийцы": смотрите трейлер онлайн